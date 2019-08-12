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Жасмин в латексе, Лолита с декольте, Басков с «крыльями» и другие звезды на фестивале «Песня года — 2019»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Жасмин

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Традиционно по ТВ шоу покажут в первые дни нового года.

7 декабря на «ВТБ Арене» прошли съемки главного новогоднего концерта «Песня года».

Лауреатами фестиваля становятся те, кто в течение всего года держался в верхних строчках хит-парадов.

В этом году на сцену «Песни года» поднялись самые яркие звезды отечественной эстрады: Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, София Ротару, Ани Лорак, IOWA, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Николай Басков, Жасмин, Дима Билан, Полина Гагарина и многие-многие другие.

Знаменитости «выгуляли» на съемках свои яркие, экстравагантные и стильные костюмы.

Экстравагантная Лолита появилась на красной дорожке в черном прозрачном комбинезоне с глубоким декольте. Артистка не упускает возможности похвалиться фигурой после похудения.

Так, певица Жасмин позировала фотографам в алом латексном платье с запахом и бежевых туфлях на шпильках. Для вечера артистка выбрала крупные украшения.

Жасмин

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Кристина Орбакайте в очередной раз продемонстрировала свой утонченный вкус, появившись на красной дорожке «Песни года», в элегантном наряде. Певица надела белую блузу асимметричного кроя с одной лямкой и длинным шлейфом, а также широкие брюки и «золотые» остроносые туфли.

Кристина Орабакайте

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Филипп Киркоров за вечер сменил несколько нарядов, и, как всегда, блистал во всех смыслах слова.

Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Николай Басков для съемок выбрал необычный сверкающий костюм с «крыльями» из свисающих на нитях страз.

Николай Басков

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

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Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Видео: Passion.ru

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