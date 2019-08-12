Жасмин в латексе, Лолита с декольте, Басков с «крыльями» и другие звезды на фестивале «Песня года — 2019»

7 декабря на «ВТБ Арене» прошли съемки главного новогоднего концерта «Песня года».

Лауреатами фестиваля становятся те, кто в течение всего года держался в верхних строчках хит-парадов.

В этом году на сцену «Песни года» поднялись самые яркие звезды отечественной эстрады: Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, София Ротару, Ани Лорак, IOWA, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Николай Басков, Жасмин, Дима Билан, Полина Гагарина и многие-многие другие.

Знаменитости «выгуляли» на съемках свои яркие, экстравагантные и стильные костюмы.

Экстравагантная Лолита появилась на красной дорожке в черном прозрачном комбинезоне с глубоким декольте. Артистка не упускает возможности похвалиться фигурой после похудения.