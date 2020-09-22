Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал, как укрепляет оношения с красавицей-женой

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и бывшая участница группы «Сливки» Регина Бурд - одна из самых ярких и крепких пар российского шоу-бизнеса, они вместе уже более 14 лет. В своем блоге артист признался, что укрепить отношения с женой ему очень помогают семейные традиции.

«По вечерам мы стараемся собираться все вместе, чтобы попить чай с вкусняшками и обсудить самые разные темы. Воскресенье - особенный день, когда мы дружно завтракаем и проводим время в семейном кругу. 11 лет назад на острове Самуи мы с Региной посадили дерево, и теперь каждый год наша семья делает совместное фото рядом с ним. Мы обожаем путешествовать все вместе! Как можно чаще и вместе с бабушками. Моя любимая семья не пропускает мои сольные концерты в Москве. И для меня очень важно чувствовать их поддержку», - поделился он.