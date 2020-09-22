Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал, как укрепляет оношения с красавицей-женой
Фото: Instagram Сергея Жукова
Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и бывшая участница группы «Сливки» Регина Бурд - одна из самых ярких и крепких пар российского шоу-бизнеса, они вместе уже более 14 лет. В своем блоге артист признался, что укрепить отношения с женой ему очень помогают семейные традиции.
«По вечерам мы стараемся собираться все вместе, чтобы попить чай с вкусняшками и обсудить самые разные темы. Воскресенье - особенный день, когда мы дружно завтракаем и проводим время в семейном кругу. 11 лет назад на острове Самуи мы с Региной посадили дерево, и теперь каждый год наша семья делает совместное фото рядом с ним. Мы обожаем путешествовать все вместе! Как можно чаще и вместе с бабушками. Моя любимая семья не пропускает мои сольные концерты в Москве. И для меня очень важно чувствовать их поддержку», - поделился он.
«Такие небольшие, но очень важные правила, делают нашу семью еще крепче. Ничто так сильно не сближает, как семейные ценности и традиции», - уверен музыкант.
«Прекрасная семья!!!! Пример для многих», «Как же это прекрасно когда вы в месте с бабушками путешествуете», «Классные ценности, особенно с деревом», «Какие вы красивенькие», - обсуждают поклонники пары.
Регина и Сергей впервые поженились 17 декабря 2007 года (позже они повторяли церемонию, в общей сложности пара сыграла 5 свадеб). В июле 2017 года влюбленные обвенчались. В ноябре 2008-го у них родилась дочь Ника, затем появился на свет сын Энджел, в сентябре 2014-го, в семье Жуковых родился еще один сын — Мирон. Также у артиста есть взрослая дочь Александра от первого брака с Еленой Добындо.
Фото и видео: Instagram/@sezhukov
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!