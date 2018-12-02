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Роскошная Валерия, яркая Гагарина, стильная Вайкуле и другие звезды выступили на «Песне года»

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Валерия

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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Самые яркие отечественные звезды исполнили лучшие хиты этого года

Первый день зимы завершился грандиозным фестивалем «Песня года», прошедшим на сцене спорткомплекса «Олимпийский». Традиционный ежегодный фестиваль собрал самых ярких звезд отечественной эстрады, исполнивших самые популярные песни уходящего года. Среди гостей мероприятия были замечены Валерия, Полина Гагарина, Светлана Лобода, Лариса Долина, Диана Арбенина, Сергей Лазарев, Лайма Вайкуле и многие другие артисты. Буйство красок, яркие и сверкающие наряды – звезды точно знали, что надеть на концерт, уже много лет являющийся едва ли не символом приближения Нового года.

Валерия

Филипп Киркоров и Николай Басков

Телеверсию концерта можно будет посмотреть после Нового года на телеканале «Россия 1».

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Текст: Наталья Емельянова

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