Похудевшая Орбакайте пришла на вечеринку в мини-шортах, а Погребняк — в прозрачном платье

Гостями вечеринки стали Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией, Николай Басков, Любовь Успенская, Ольга Бузова, Жан Григорьев-Милимеров, «Иванушки International», Анжелика Агурбаш, Дмитрий Тарасов, Сергей Лазарев, Алексей Воробьев и многие другие узнаваемые персоны.

Изящная и невероятно похудевшая Кристина Орбакайте позировала фотографам в total black образе. Дочь Примадонны надела кожаные мини-шорты и шелковую рубаху с объемными рукавами.

Орбакайте победила в номинации Fasion Icon. «Придется соответствовать этому званию как минимум до следующего года», — сказала со сцены Кристина, получая награду.

Дмитрий Тарасов прибыл на вручение модной премии не в компании красавицы-жены (она сидит дома с тремя детьми), а под руку с певицей Margo, в клипе которой недавно снялся.