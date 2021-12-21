passion.ru
1 мин.

Похудевшая Орбакайте пришла на вечеринку в мини-шортах, а Погребняк — в прозрачном платье

20 декабря в отеле The Ritz-Carlton Moscow состоялась 11-я ежегодная премия Fashion New Year Awards. Телеканал Fashion TV наградил самых достойных представителей индустрии по итогам года: дизайнеров, главных редакторов глянцевых изданий, звезд шоу-бизнеса, актеров, спортсменов, политиков, бизнесменов.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 20

Кристина Орбакайте

Фото: Пресс-служба

Гостями вечеринки стали Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией, Николай Басков, Любовь Успенская, Ольга Бузова, Жан Григорьев-Милимеров, «Иванушки International», Анжелика Агурбаш, Дмитрий Тарасов, Сергей Лазарев, Алексей Воробьев и многие другие узнаваемые персоны.

Изящная и невероятно похудевшая Кристина Орбакайте позировала фотографам в total black образе. Дочь Примадонны надела кожаные мини-шорты и шелковую рубаху с объемными рукавами.

Орбакайте победила в номинации Fasion Icon. «Придется соответствовать этому званию как минимум до следующего года», — сказала со сцены Кристина, получая награду.

Дмитрий Тарасов прибыл на вручение модной премии не в компании красавицы-жены (она сидит дома с тремя детьми), а под руку с певицей Margo, в клипе которой недавно снялся.

Модель и телеведущая Елена Кулецкая для выхода в свет выбрала наряд диснеевской принцессы. Она надела облегающие брюки и шелковый ярко-голубой топ с открытыми плечами, объемными рукавами и длинным шлейфом.

Елена Кулецкая

Елена Кулецкая

Фото: Пресс-служба

Продюсер, блогер и многодетная мать Мария Погребняк остановила свой выбор на длинном прозрачном платье с объемной шифоновой юбкой на подоле.

Мария Погребняк

Мария Погребняк

Фото: Пресс-служба

Сергей Лазарев победил в номинации «Fashion артист», Наташу Королеву назвали символом поколения. Награды также получили Николай Басков, Анжелика Агурбаш, Ольга Бузова и другие.

Фото и видео: пресс-служба, Passion.ru

Новости партнеров
О чем говорят