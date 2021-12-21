Похудевшая Орбакайте пришла на вечеринку в мини-шортах, а Погребняк — в прозрачном платье
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Гостями вечеринки стали Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией, Николай Басков, Любовь Успенская, Ольга Бузова, Жан Григорьев-Милимеров, «Иванушки International», Анжелика Агурбаш, Дмитрий Тарасов, Сергей Лазарев, Алексей Воробьев и многие другие узнаваемые персоны.
Изящная и невероятно похудевшая Кристина Орбакайте позировала фотографам в total black образе. Дочь Примадонны надела кожаные мини-шорты и шелковую рубаху с объемными рукавами.
Орбакайте победила в номинации Fasion Icon. «Придется соответствовать этому званию как минимум до следующего года», — сказала со сцены Кристина, получая награду.
Дмитрий Тарасов прибыл на вручение модной премии не в компании красавицы-жены (она сидит дома с тремя детьми), а под руку с певицей Margo, в клипе которой недавно снялся.
Модель и телеведущая Елена Кулецкая для выхода в свет выбрала наряд диснеевской принцессы. Она надела облегающие брюки и шелковый ярко-голубой топ с открытыми плечами, объемными рукавами и длинным шлейфом.
Фото: Пресс-служба
Продюсер, блогер и многодетная мать Мария Погребняк остановила свой выбор на длинном прозрачном платье с объемной шифоновой юбкой на подоле.
Фото: Пресс-служба
Сергей Лазарев победил в номинации «Fashion артист», Наташу Королеву назвали символом поколения. Награды также получили Николай Басков, Анжелика Агурбаш, Ольга Бузова и другие.
Фото и видео: пресс-служба, Passion.ru