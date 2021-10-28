Елена Кулецкая: «Не смогла бы жить с олигархом, но и тянуть на себе мужа не стала бы»
Passion.ru: Елена, недавно вы приняли участие в экстремальном шоу «Фактор страха». Но это уже не первый ваш подобный проект. Вы участвовали и в передаче «Форт Боярд», и в других подобных программах. Почему вы выбираете их и соглашаетесь на участие?
Елена Кулецкая: Только недавно я вспоминала все эти проекты… Началось у меня все с «Жестоких игр», потом были «Большие гонки», «Спецзадание». А «Форт Боярд» стал, можно сказать, детской мечтой. Когда ребенок воображает, что однажды может там оказаться… И когда это случилось, то я восприняла это как волшебство.
Я люблю такие проекты — на грани, на острие, щекочущие нервы. Есть возможность испытать то, с чем в обычной жизни ты никогда не столкнешься.
Конечно, и в жизни можно решиться на что-то экстремальное. Но ты это делаешь на свой страх и риск. Есть вероятность, что произойдет неприятная история. В телепроектах утешает то, что все по высшему уровню безопасности. Но даже понимание того, что тебя в любом случае страхуют, не спасает, когда стоишь на краю бездны. Все равно страшно.
Я любительница экстрима и адреналина. Я не росла как принцесса с куклами. В детстве была сорванцом. Я уже и с парашютом прыгала, дайвингом занималась — кайф.
Когда я соглашалась на участие, то все немного иначе себе представляла: что будут задания в темноте с кошмарами, когда внутри все леденеет, но все равно идешь вперед.
Passion.ru: А если говорить о вашей профессии, какие у вас сейчас интересные проекты?
Елена Кулецкая: Я работаю в основном на телевидении. Веду две рубрики в программе про мам и детей. Одна из них — кулинарная. Дети рисуют вымышленную еду, а мы с поваром должны из простых продуктов приготовить максимально похожее блюдо. Обычно в конце ребята отказываются есть то, что получилось по их задумке.
Вторая рубрика — это лайфхаки для мам.
Passion.ru: Кстати, а на себе испытываете советы, которые даете зрителям?
Елена Кулецкая: Да. Я научилась планировать свое время. Особенно это полезно, когда предстоит большой фронт домашних работ, например, перебрать детский гардероб. Раньше я уставала и начинала скучать прежде, чем завершала дело.
Теперь у меня все по графику: 20 минут на одно дело, столько-то — на другое. Важно переключаться, а не зацикливаться на одном. Например, сделать сначала что-то из обязательного списка, потом выпить любимый чай. Лучше чередовать приятное с полезным, тогда не будет выгорания.
Фото: Фото из личного архива Елены Кулецкой
Passion.ru: Елена, вы готовите дома?
Елена Кулецкая: Да, готовлю. Мне нравится простая еда и та, приготовление которой не требует много времени. Стоять полтора часа у плиты — не для меня. Какое-то сложное блюдо я лучше закажу с доставкой. А дома готовлю супы, филе — куриное, индейки, рыбы. Чтобы раз — и готово! Такие блюда обожаю, приучила к ним и детей. Им вкусно даже без соусов.
Passion.ru: А мужа научили есть такое?
Елена Кулецкая: Муж как раз и был инициатором здорового питания. Он не фанатик подсчета калорий, но ему больше нравится куриная грудка с салатом, чем спагетти со сливочным соусом. Единственное, не очень любит овощи.
Но дома он проводит не так много времени, работа занимает значительную часть его жизни. Он был, кстати, режиссером «Фактора страха». (Станислав Романовский — режиссер-оператор популярных шоу на ТВ, — прим. ред.).
Знаете, как у нас раньше было… Я была инициатором экстремальных путешествий, а он все время спрашивал: «Может, не будем так делать?». А теперь он снимает проекты, щекочущие нервы. Он работал в одном из сезонов «Больших гонок», прошлым летом — в проекте «Золото Геленджика». В «Фактор страха» меня пригласили уже после того, как стало известно, что муж будет там задействован. Но я туда попала не по блату (Смеется).
Когда Стас узнал, что я согласилась участвовать, он меня предостерегал: «Ты чего! Там ужас и такой кошмар! Ты даже не представляешь, что тебя ждет…». Но я попросила его не раскрывать деталей, чтобы меня не накручивать и не лишать предвкушения адреналина.
Фото: Фото из личного архива Елены Кулецкой
Passion.ru: А как вы вообще с мужем познакомились? Тоже на телепроекте?
Елена Кулецкая: Да, на съемках, я была ведущей, а он оператором-постановщиком. Но после первой встречи и совместной работы мы не обменялись телефонами. И только через месяц встретились в баре в компании общих друзей. И там уже понеслось.
Passion.ru: Вы сразу поняли, что это тот самый мужчина?
Елена Кулецкая: Заинтересованность была сразу, но мгновенной влюбленности не случилось. Я поняла, что он интересный мужчина. А дальше, когда начали общаться, я была открыта для отношений. И вскоре после знакомства я улетела в очередную экстремальную поездку. Кажется, в Аргентину. Там на съемках шоу мною выстрелили вверх, и я с высоты упала в бассейн. И потом половина тела была в синяках и фингал под глазом.
И Стас оригинально реагировал на все это — с юмором. Живость ума, подколы без лишней ванили мне понравились.
Всю осознанную жизнь жила за границей — в Париже, Нью-Йорке. И там мужчины ведут себя иначе, чем у нас. Там каждый сам за себя, отношения без особых знаков внимания.
И меня до глубины души поразил поступок Стаса, когда я прилетела из теплой страны, а в Москве резко похолодало. Он знал, что у меня нет с собой теплых вещей. Приехал встречать в аэропорт и ждал с рукавичками и шарфиком. Это меня очень тронуло, я была сражена наповал.
Фото: Фото из личного архива Елены Кулецкой
Passion.ru: В детстве многие девочки рисуют образ идеального принца. А ваш муж совпал с вашими представлениями?
Елена Кулецкая: Я не воображала себе никого. У меня в семье не было культа того, как должна вести себя девочка: обязательно быть хозяйственной, стоять у плиты. Я научилась варить суп, только когда уехала жить в Париж. Маме помогала, конечно, но не могла приготовить полноценный обед.
По российским меркам я поздно вышла замуж, далеко не в 20 лет, ближе к тридцатнику. И родители никогда меня не спрашивали: «А когда замуж? А когда дети?». Давления со стороны близких не было. Поэтому и о муже я не думала, не рисовала себе семейную жизнь. Я больше задумывалась о карьере, как обеспечить тылы, больше о прагматичных вещах.
Passion.ru: Елена, а не было у вас желания остаться жить в Европе или США?
Елена Кулецкая: Такой цели, чтобы уехать куда-то и там остаться, точно не было. У меня папа был военным, и мы постоянно переезжали. Я сменила семь школ, поэтому привыкла не прикипать к местам. Я иду от обратного: создаю себе уют там, где живу в конкретное время.
Когда меня пригласили работать в Париж, мне было безумно интересно. Это была моя первая поездка за границу. Я представляла себе французов чуть ли не инопланетянами. Но я понимала, что приехала не просто красотами любоваться, а работать. У меня все получалось успешно, карьера шла в гору. В России я продолжала обучаться на заочном отделении, а во Франции окончила языковые курсы. И получив диплом в Москве, подумала: «А давай-ка на слабо попробуем поступить в Сорбонну». Это было мое взрослое взвешенное решение, а не давление родителей или общества.
Я попробовала, получилось, поступила, стала учиться. Потом я осознала, что живу во Франции уже достаточно долго, и, знаете, у меня в голове сработал русский стереотип — зачем платить за аренду жилья чужому дяде? И я купила там квартиру.
Фото: Фото из личного архива Елены Кулецкой
Вскоре меня пригласили в Нью-Йорк. И все эти события в жизни происходили естественно и органично. У меня никогда не было мыслей, что заканчиваю с одной жизнью и начинаю новую. Одно плавно вытекало из другого.
В США я прожила четыре года, но периодически летала в Париж. А потом у меня начались телевизионные проекты в России, и стала часто прилетать в Москву. Работа на телевидении меня очень заинтересовала и затянула. Поэтому я думала не о том, какого мужа хочу, а о развитии карьеры.
В модельный бизнес я попала случайно, не задумывалась о такой карьере. Меня заметили на улице и предложили сотрудничество. С работой на ТВ история совершенно другая — это мой выбор.
И со временем поняла, что и в Москве мне тоже очень хорошо, а вскоре познакомилась со Стасом. И не было смысла все обрывать и улетать обратно в Европу. Все сложилось: у меня в России была и работа, и родители, и любимый мужчина…
Passion.ru: Квартира в Париже у вас так и осталась?
Елена Кулецкая: Буквально в прошлом году мы ее продали, эти деньги пошли как инвестиция в новый дом, который строим. Мы с мужем творческие люди, сами разрабатывали проект. Нам всегда хочется чего-то особенного, того, чего нет в реальности. Посмотрели несколько готовых домов, поняли, что идеально не подходит ни один. К тому же у супруга отец занимался строительным бизнесом, и он знал, что и новый дом может развалиться через два года постройки.
Поэтому мы решили не рисковать, а купили участок и стали строить под свои нужды. У нас не будет спортзала, в который после постройки заходят пару раз в год, и прочих лишних вещей. Но мы задумались о том, чтобы было достаточно места, если друзья захотят остаться в гостях. Хотя в последнее время мы только планируем с кем-то встретиться, но времени на это почти не бывает.
Passion.ru: Когда планируете справить новоселье?
Елена Кулецкая: Дедлайна нет, как пойдет.
Фото: Фото из личного архива Елены Кулецкой
Passion.ru: После того как переедете в новый дом, не планируете расширять семью?
Елена Кулецкая: Ой, нет. Часто меня взъерошивает, когда мне желают третьего ребенка и непременно мальчика. Я понимаю, что меня об этом спрашивают из лучших побуждений, но нет, больше детей не планируем.
Passion.ru: Муж у вас ревнивый? Ведь вы работали и работаете в таких сферах, где множество соблазнов.
Елена Кулецкая: Все зависит от человека и его воспитания. Я уехала в Париж, когда мне было всего 18 лет. Меня никто не контролировал, никто над душой не стоял, но у меня всегда были внутренние убеждения. Конечно, я хотела, например, повеселиться в клубе подольше, но понимала, что утром на работу, возвращалась домой и ложилась спать. Никогда не стремилась попасть в Канны на яхты к олигархам. Родители заложили в меня что-то правильное, я ответственный человек. И с детства у меня было чувство, что за себя и за свое благосостояние ответственна только сама. Я не хотела искать мужика, который мне даст все. Я была твердо уверена, что я сама смогу себя обеспечить.
Поэтому мы с мужем дополняем друг друга. Я бы не смогла жить с человеком, который был бы сильно богаче и успешней, было бы некомфортно, и я чувствовала бы себя содержанкой. Но и тянуть никого не стала бы, потому что привыкла к определенному уровню жизни. А так, получается, у нас со Стасом полная гармония, мы равные.
Passion.ru: Елена вы помните размер своего первого солидного гонорара и на что его потратили?
Елена Кулецкая: Я не страдаю логоманией, меня не привлекают «кричащие» вещи. Но в юности все было иначе. И, получив первый серьезный гонорар, я дорвалась и купила брендовую одежду. Раньше если выбирала джинсы, то обязательно с указанием бренда. Если маечку, то с надпись Prada. Сейчас не понимаю, зачем я это делала (Смеется).
Хорошо, что я в молодости этим переболела, сейчас у меня нет стремления купить что-то брендовое. Сумки — да, но если говорить о повседневной вещи, то приобрету в среднем сегменте у российских дизайнеров.
Кстати, я очень люблю онлайн-шопинг, когда можно не торопясь все рассмотреть, изучить, выбрать. Кажется, курьеры уже протоптали дорожку к моему дому.
Фото: Фото из личного архива Елены Кулецкой
Passion.ru: А сколько денег вам надо для комфортной жизни?
Елена Кулецкая: Чем комфортнее ты живешь, тем больше хочется. На себя я много не трачу. Когда становишься мамой, то сразу понимаешь, ты — это дети. Иногда хочется бросить все, отправиться в торговый центр и походить по магазинам. Но первое, куда ведут тебя ноги, это детский этаж.
Сейчас в моде удобная одежда, поэтому для себя покупаю куртки, костюмы, кроссовки. И выглядит стильно, и комфортно носить.
Если говорить о тратах на салоны красоты и косметологию, то я сторонник домашнего ухода. Обожаю, когда средства, как говорится, «10 в 1», чтобы крем и увлажнял, и тонус придавал, и морщинки разглаживал. Я не знаю бабушкиных рецептов масок для лица или волос. Раз в два месяца отправляюсь в салон красоты, делаю чистку, увлажнение, малотравмирующие процедуры, такие, после которых можно сразу отправляться на красную дорожку.
Passion.ru: А как вы относитесь к пластическим операциям? Можете допустить мысль, что лет через 30 тоже переступите порог кабинета хирурга?
Елена Кулецкая: Я не зарекаюсь, но мне страшно. Боюсь, что эффект будет не таким, как ожидаю. Не прощу себе, если пойду что-то подтягивать, а потом себя в зеркале не узнаю.
Конечно, я хочу выглядеть и моложе, и свежее. У меня есть морщинки, но в фотошопе их не затираю. Я такая же, как и большинство женщин. Уже стало модным не редактировать свои фото до неузнаваемости…
Passion.ru: А кажется, что все наоборот, и все пластические операции делают как по одним лекалам, и в Сети все накладывают одинаковые фильтры.
Елена Кулецкая: Эта тенденция уже проходит. Даже голливудские звезды не стесняются показывать себя в натуральном виде, делают селфи, только проснувшись или приняв душ. Скоро эти смелые авангардисты потянут за собой и остальных.
Фото: Фото из личного архива Елены Кулецкой
Passion.ru: Елена, от кого вашим дочкам Нике и Саше достались такие огненные волосы? Вы не планируете отдавать их в модельный бизнес?
Елена Кулецкая: Да, они у нас яркие, но в ближайшей родне таких рыжих нет. Я любуюсь своими девочками. Однажды знакомая рыжеволосая девушка призналась, что ненавидит этот цвет, потому что в детстве ее постоянно дразнили… Поэтому я стараюсь говорить чаще Нике и Саше о том, какие они красивые и какой у них редкий цвет волос. Всеми силами вселяю в них уверенность в себе. Когда человек уверен в себе, посторонние нападки не будет принимать близко к сердцу.
У нас с мужем нет цели сделать из дочерей моделей, они не занимаются в агентствах. Ника, например, хочет стать ветеринарным врачом. Уже придумала, какая у нее будет клиника. Сказала, что я смогу приходить к ней в любое время, мешать не буду.
Я продолжаю сниматься, и часто просят приехать в студию с детьми. Но это тяжелая работа, потому что рекламная съемка особенная и отличается от семейной. Когда фотографируешься с семьей, то ведешь себя естественно, а фотограф крутится вокруг тебя. С рекламой все иначе: выстраивают декорации, устанавливают свет, а потом тебя помещают в этот антураж и необходимо делать все, как скажет фотограф. Детям трудно справиться с такой работой, стоять долго без движения.
Кстати, Ника один раз участвовала в показе на подиуме. Когда нам это только предложили, я сомневалась, но дочь сказала: «Я очень хочу, у меня все получится!». Перед началом она была уверена в себе. Но, когда пришло время выйти на подиум, она испугалась. В результате сделала несколько шагов, показалась из-за кулис и встала как вкопанная. Я заметила, что ее глаза наполнились слезами. Она зажалась и убежала обратно. На этом ее карьера подиумной модели закончилась, не начавшись.
Passion.ru: Елена, хотите ли, чтобы дочки переняли какие-то ваши черты характера?
Елена Кулецкая: Дети становятся похожими на своих родителей. Если хочешь, чтобы они были вежливыми и добрыми, будь сам вежливым и добрым.
Хочу, чтобы я смогла в себе подавить наставничество. Хочу себе пожелать не делать с детьми уроки, не контролировать их. Хочу, чтобы они были самостоятельными, любознательными. Это страшно, когда молодые люди ходят с выражением уже уставших от жизни: «Я все видел, я все знаю». Мечтаю, чтобы девочки в каждом дне находили поводы для удивления и радости.
Фото: личный архив Елены Кулецкой, пресс-служба НТВ