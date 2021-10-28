Елена Кулецкая: «Не смогла бы жить с олигархом, но и тянуть на себе мужа не стала бы»

Passion.ru: Елена, от кого вашим дочкам Нике и Саше достались такие огненные волосы? Вы не планируете отдавать их в модельный бизнес?

Елена Кулецкая: Да, они у нас яркие, но в ближайшей родне таких рыжих нет. Я любуюсь своими девочками. Однажды знакомая рыжеволосая девушка призналась, что ненавидит этот цвет, потому что в детстве ее постоянно дразнили… Поэтому я стараюсь говорить чаще Нике и Саше о том, какие они красивые и какой у них редкий цвет волос. Всеми силами вселяю в них уверенность в себе. Когда человек уверен в себе, посторонние нападки не будет принимать близко к сердцу.

У нас с мужем нет цели сделать из дочерей моделей, они не занимаются в агентствах. Ника, например, хочет стать ветеринарным врачом. Уже придумала, какая у нее будет клиника. Сказала, что я смогу приходить к ней в любое время, мешать не буду.

Я продолжаю сниматься, и часто просят приехать в студию с детьми. Но это тяжелая работа, потому что рекламная съемка особенная и отличается от семейной. Когда фотографируешься с семьей, то ведешь себя естественно, а фотограф крутится вокруг тебя. С рекламой все иначе: выстраивают декорации, устанавливают свет, а потом тебя помещают в этот антураж и необходимо делать все, как скажет фотограф. Детям трудно справиться с такой работой, стоять долго без движения.

Кстати, Ника один раз участвовала в показе на подиуме. Когда нам это только предложили, я сомневалась, но дочь сказала: «Я очень хочу, у меня все получится!». Перед началом она была уверена в себе. Но, когда пришло время выйти на подиум, она испугалась. В результате сделала несколько шагов, показалась из-за кулис и встала как вкопанная. Я заметила, что ее глаза наполнились слезами. Она зажалась и убежала обратно. На этом ее карьера подиумной модели закончилась, не начавшись.

Passion.ru: Елена, хотите ли, чтобы дочки переняли какие-то ваши черты характера?

Елена Кулецкая: Дети становятся похожими на своих родителей. Если хочешь, чтобы они были вежливыми и добрыми, будь сам вежливым и добрым.

Хочу, чтобы я смогла в себе подавить наставничество. Хочу себе пожелать не делать с детьми уроки, не контролировать их. Хочу, чтобы они были самостоятельными, любознательными. Это страшно, когда молодые люди ходят с выражением уже уставших от жизни: «Я все видел, я все знаю». Мечтаю, чтобы девочки в каждом дне находили поводы для удивления и радости.