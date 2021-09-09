Блогер и модель Мария Погребняк: «У нас с мужем разные бюджеты, чтобы не было лишних вопросов»

Passion.ru: В блоге вы рассказывали, что оставили свою девичью фамилию. Стоит ли за этим решением какая-то особенная причина?

Мария Погребняк: Да, я оставила свою девичью фамилию, но каких-либо особенных причин не было. На самом деле мне просто не хотелось возиться с документами, тем более тогда впереди был еще и переезд в Германию. А это опять смена паспорта, получение новой визы и другие хлопоты.

Passion.ru: Вы стали мамой в молодом возрасте. А как Вы относитесь к позднему материнству?

Мария Погребняк: Я в целом за материнство, даже позднее, но в пределах разумного, не в 60 лет, конечно. Правда, на мой взгляд, раннее материнство все же лучше. Объясню… В первую очередь это лучше для здоровья и мамы, и малыша. Чем ты моложе, тем выносливее. Мне сейчас 33 года, и я уже понимаю, что у меня нет тех сил, которые были в 18-20 лет. Да и ребенку мама нужна не только в маленьком в возрасте, но и в сознательном! Поддержать, направить, помочь с внуками, в конце концов. Я не представляю, как бы я справлялась без моей энергичной мамы. Мне сейчас ее поддержка даже нужнее, чем в детстве. Так что я всеми руками за раннее материнство.

Passion.ru: Некоторое время вы с супругом жили в Великобритании. Там участвовали в различных проектах, работали моделью и даже организовали свой модный бизнес. Расскажите, как это было? Есть ли разница в работе за рубежом и в России?

Мария Погребняк: В Великобритании моя карьера в качестве модели началась как-то спонтанно, я не состояла ни в каком модельном агентстве. Это была чуть ли не история Золушки: меня случайно заметил в магазине дизайнер обуви Ким Кванг. Он был восхищен моими стройными ножками и сразу предложил стать лицом бренда. Я даже сначала подумала, что это розыгрыш.

Потом уже меня пригласили и в британское реалити-шоу канала Fox Meet the Russians.

Также в Лондоне я прошла особую подготовку по специальности «дизайнер одежды» и выпустила свою первую коллекцию, которая удивительно распродалась, притом что стоимость одного платья из этой коллекции составляла 2-2,5 тысячи фунтов. Так я и заработала первые хорошие деньги.

Разница в работе, определенно, присутствует, дело и в традициях, и в менталитете общества, его реакциях на контент, так что при переезде приходится «переключаться», и это бывает непросто.

Passion.ru: В какой стране, помимо России, вы бы хотели жить?

Мария Погребняк: Честно говоря, изначально я не хотела уезжать из Лондона. Меня там все устраивало, но обстоятельства сложились иначе. Сейчас я живу в Москве и весьма счастлива, поэтому не стала бы что-то менять.