Блогер и модель Мария Погребняк: «У нас с мужем разные бюджеты, чтобы не было лишних вопросов»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Фото из личного архива Марии Погребняк
В интервью Passion.ru многодетная мать, модель, основатель бренда одежды Mps.fashion и продюсер TikTok PopStar House рассказала, почему после свадьбы оставила девичью фамилию, почему отказывается от услуг нянь, как держит в строгости детей и как в ее семье происходит распределение финансов.
Passion.ru: Мария, вы очень разносторонняя личность, поэтому у Вас есть и множество социальных ролей: жена, мать, модель, блогер, бизнесвумен. Какая роль для Вас ближе остальных?
Мария Погребняк: Сложно сказать, какая роль ближе, они все являются частью меня. У каждого образа было свое «основное» время. Когда я вышла замуж, лидировала роль жены. После рождения детей, когда им требовалось постоянное внимание и уход, на первый план вышел образ матери. Спустя годы, когда появилась возможность и я активно ушла в работу, основной стала роль бизнесвумен. И я до сих пор в ней нахожусь! Тем не менее все роли были и останутся со мной, у них только меняется «экранное время».
Passion.ru: Как вы все успеваете? Столько проектов и забот, возможно ли удержать все это в голове? Может, есть какой-нибудь секрет успешного тайм-менеджмента?
Мария Погребняк: Особого секрета или какой-то тайной методики нет. Забот много, и я живу по четкому графику! День начинается с 7 утра: просыпаюсь, собираюсь, готовлю детям завтрак и отвожу в школу. После идут деловые встречи, переговоры, съемки, одним словом — работа. Со школы детей забирает муж или родители, они нам очень помогают. В 19:30 ужин, затем проверка у детей домашнего задания, после чего они идут спать, а я продолжаю решать со своей командой оставшиеся рабочие моменты. По плану в районе часа ночи должен начаться отдых и сон.
Фото: Фото из личного архива Марии Погребняк
Passion.ru: Ранее вы рассказывали о строгих правилах в воспитании сыновей. Со временем Ваши принципы педагогики как-то изменились?
Мария Погребняк: Воспитанием детей я начала заниматься сразу же, чуть ли не с их рождения, и я была достаточно требовательной и строгой, но без перегибов. По-моему, это необходимо, чтобы они научились хорошо себя вести в социуме, имели уважение к старшим и адекватно воспринимали мир вокруг себя. Конечно, со временем я стала мягче, но и дети выросли, стали сознательными и воспитанными. Мы всегда стараемся на равных обсуждать то, что нас беспокоит или нам не нравится, чтобы не возникало недопониманий. Сейчас я им больше друг, наверное.
Сыновья со мной делятся абсолютно всем, не боясь, что я расскажу подругам или папе. Мы уважаем личную жизнь и тайны друг друга.
И я по-прежнему считаю, что в воспитании в определенный период строгость просто необходима.
Pasion.ru: Насколько активно ваш супруг Павел участвует в воспитании детей? Какие обязанности лежат на нем?
Мария Погребняк: Павел потрясающий и просто образцовый отец. Проводит с детьми время, забирает из школы, занимается с ними всякими активностями! Он стал для них настоящим героем, примером для подражания. Привил мальчикам самостоятельность, любовь к спорту, а главное, объяснил им прочность братских уз и любви. Брат за брата горой!
Passion.ru: Многие известные женщины любят заниматься домашними делами. Кто-то любит побаловать близких своим фирменным блюдом, кто-то приводит мысли в порядок, занимаясь уборкой. Близко ли вам нечто подобное?
Мария Погребняк: Ой да, я просто обожаю готовить и удивлять своих новыми блюдами! Это такой релакс… Раньше я часто устраивала семейные ужины, сейчас, к сожалению, на это остается совсем мало времени.
Passion.ru: У вас плотный рабочий график, не думали ли вы нанять няню для помощи с детьми и по хозяйству? Как вы относитесь к подобной практике?
Мария Погребняк: Няня — это, конечно, замечательно, но дедушки с бабушками лучше! С детьми нам помогают наши родители. Могут забрать ребят из школы, отвезти на тренировку. Где-то помочь по дому, приготовить что-либо, если мы совсем ничего не успеваем. Мы им очень благодарны за это.
Passion.ru: Вы с мужем вместе с юности, прошли и огонь, и воду. Оглядываясь назад, изменили бы Вы что-то в вашей жизни? Может, есть что-то, о чем Вы жалеете?
Мария Погребняк: Мы с Павлом еще в школе одной учились, уже 17 лет вместе, из которых 15 в венчанном браке. И да, мы через многое прошли, но ни о чем не жалеем, ведь мы стали теми, кто мы есть.
Вообще, возможно, я бы и изменила один эпизод. Это переход Павла из «Рединга» в Динамо. Остались бы в «Рединге».
Passion.ru: В чем секрет долголетних и крепких отношений? Как сохранять это тепло на протяжении такого количества времени?
Мария Погребняк: В семье должно быть взаимопонимание и взаимоуважение. В отношениях вообще все должно быть взаимно. Вы должны смотреть в одном направлении, схоже воспринимать мир, дополнять и поддерживать друг друга. В общем, быть одной командой!
И, конечно, у каждого должна быть возможность развития. Я не представляю себя в качестве домохозяйки, сидящей 15 лет дома, которая только и делает, что готовит, убирает и воспитывает детей! О чем со мной можно было бы говорить?
Дети вырастают, у них начинается своя жизнь: друзья, увлечения, учеба. Мужу с тобой становится скучно и неинтересно, ты просто теряешься как личность. Это верный путь к депрессии.
Так что возможность самореализации 100% должна быть у человека, а там уже у каждого свой путь, так как цели и желания у всех разные.
Passion.ru: Как вы решаете семейные конфликты?
Мария Погребняк: Вообще, рецепт любых хороших взаимоотношений прост — общайтесь. Зачастую все скандалы и ссоры происходят от банального недопонимания. Вы можете говорить об одном о том же, но разными словами и не понимать друг друга. А когда все прояснится, то окажется, что проблема и выеденного яйца не стоит. В семейной жизни так же. Разговаривайте. Спокойно, без криков и ругани, уважайте друг друга. И все будет хорошо.
Passion.ru: Вы очень популярный блогер, ведете Instagram, TikTok. На Вас подписаны миллионы людей. Периодически на Ваших страничках появляются и кадры с семейных фотосессий. Как Ваш муж относится к такому вниманию?
Мария Погребняк: Павел не любит публичный образ жизни. Он постоянно просит его не снимать, не выкладывать его фото в социальные сети. Был такой период, когда я вообще не выставляла с ним фотографии на протяжении долгого времени, хотя он и был всегда рядом. Тогда даже пошли слухи, что мы развелись…
Passion.ru: Какой у вас бюджет в семье: общий или раздельный? Как Вы планируете траты и распоряжаетесь деньгами? Вы больше рациональная личность или человек настроения?
Мария Погребняк: У нас раздельный бюджет, это помогает избежать лишних разговоров и разборок на тему финансов, что, собственно, никому не нужно. Мы особо не расписываем траты, покупаем то, что нужно, или что нам хочется. И я, определенно, больше человек настроения, вижу что-то, мне захотелось — купила.
Фото: Фото из личного архива Марии Погребняк
Passion.ru: В блоге вы рассказывали, что оставили свою девичью фамилию. Стоит ли за этим решением какая-то особенная причина?
Мария Погребняк: Да, я оставила свою девичью фамилию, но каких-либо особенных причин не было. На самом деле мне просто не хотелось возиться с документами, тем более тогда впереди был еще и переезд в Германию. А это опять смена паспорта, получение новой визы и другие хлопоты.
Passion.ru: Вы стали мамой в молодом возрасте. А как Вы относитесь к позднему материнству?
Мария Погребняк: Я в целом за материнство, даже позднее, но в пределах разумного, не в 60 лет, конечно. Правда, на мой взгляд, раннее материнство все же лучше. Объясню… В первую очередь это лучше для здоровья и мамы, и малыша. Чем ты моложе, тем выносливее. Мне сейчас 33 года, и я уже понимаю, что у меня нет тех сил, которые были в 18-20 лет. Да и ребенку мама нужна не только в маленьком в возрасте, но и в сознательном! Поддержать, направить, помочь с внуками, в конце концов. Я не представляю, как бы я справлялась без моей энергичной мамы. Мне сейчас ее поддержка даже нужнее, чем в детстве. Так что я всеми руками за раннее материнство.
Passion.ru: Некоторое время вы с супругом жили в Великобритании. Там участвовали в различных проектах, работали моделью и даже организовали свой модный бизнес. Расскажите, как это было? Есть ли разница в работе за рубежом и в России?
Мария Погребняк: В Великобритании моя карьера в качестве модели началась как-то спонтанно, я не состояла ни в каком модельном агентстве. Это была чуть ли не история Золушки: меня случайно заметил в магазине дизайнер обуви Ким Кванг. Он был восхищен моими стройными ножками и сразу предложил стать лицом бренда. Я даже сначала подумала, что это розыгрыш.
Потом уже меня пригласили и в британское реалити-шоу канала Fox Meet the Russians.
Также в Лондоне я прошла особую подготовку по специальности «дизайнер одежды» и выпустила свою первую коллекцию, которая удивительно распродалась, притом что стоимость одного платья из этой коллекции составляла 2-2,5 тысячи фунтов. Так я и заработала первые хорошие деньги.
Разница в работе, определенно, присутствует, дело и в традициях, и в менталитете общества, его реакциях на контент, так что при переезде приходится «переключаться», и это бывает непросто.
Passion.ru: В какой стране, помимо России, вы бы хотели жить?
Мария Погребняк: Честно говоря, изначально я не хотела уезжать из Лондона. Меня там все устраивало, но обстоятельства сложились иначе. Сейчас я живу в Москве и весьма счастлива, поэтому не стала бы что-то менять.
Фото: Фото из личного архива Марии Погребняк
Passion.ru: Случается, что люди, которые долгое время занимались одним делом, теряют интерес к нему и хотят чего-то нового. Вы пробовали себя в разных амплуа. Как решиться на первые шаги в новом направлении?
Мария Погребняк: Главное — не бояться и пробовать. Даже если это вызывает неожиданную или негативную реакцию публики. Бывает, что общество не готово принять какие-то новые вехи и ему нужно время. Прожив 7 лет в Великобритании, я отвыкла от русского менталитета. Там в Сети все люди на позитиве, даже если что-то не получается, тебя похвалят за старания, поддержат. А по приезде в Москву, к примеру, я сделала распаковку и неожиданно получила поток негативных откликов: «Туфли стоят 100к, как такие можно купить?», «Лучше бы помогла нуждающимся», — и т. д. Я была слегка не готова к такому, но не опустила руки и продолжила работу над блогом, да и со временем подобный контент стал обычным делом.
Passion.ru: Сейчас вы себя реализовываете в качестве продюсера блогеров. Почему Вы выбрали именно это направление?
Мария Погребняк: Во-первых, сейчас очень быстро и стремительно растет популярность различного интернет-контента. Все стали подключаться к разным площадкам — Instagram, TikTok, вести там дела, так что это перспективно.
Во-вторых, продюсерская деятельность сама по себе весьма интересна: ты общаешься с людьми, организовываешь всякие мероприятия и рабочие процессы, ищешь новые таланты. Плюс у меня есть и опыт, и возможность дать все условия для огранки этих талантов. Так почему нет?
Да и для общества полезен какой-то проверенный контент. Ведь блогер — это, по сути, информационное оружие. Не переживайте, воевать я не собираюсь, поэтому хорошо растить своих, чтобы они доносили людям полезную и проверенную информацию!
Фото: Фото из личного архива Марии Погребняк
Passion.ru: Многие ругают современную молодежь за то, что она не такие «глубокая» или эрудированная, как представители более старших поколений. Что вы думаете по этому поводу?
Мария Погребняк: Я не сужу людей по принадлежности к тому или иному поколению. Конечно, прослеживается некоторая зависимость взглядов, поведения, образа жизни от времени рождения. Но это все не является определяющим, мы просто росли в разное время. Во всех поколениях были и глупцы, и гении, и злодеи, и герои… Так что я верю в то, что все зависит от самого человека, а не от каких-то его определяющих факторов.
Pssion.ru: Если когда-то ваши сыновья захотят стать блогерами, какой будет ваша реакция?
Мария Погребняк: Да обычной, наверное. Как я уже говорила, мы в семье уважаем решения и желания друг друга. Так что, если они проявят интерес, я, конечно, им с огромной радостью помогу, благо опыт и возможности у меня есть. Но они пока не хотят…
Фото и видео из личного архива Марии Погребняк