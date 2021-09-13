Певица Margo: «Сегодня мужчина есть, завтра — нет. Я должна зарабатывать сама»

Passion.ru: Маргарита, состоялась премьера вашей новой песни «Глупая», которую написал Дима Лорен, автор песен Artik&Asti, Светланы Лободы, Юлианны Карауловой и других известных артистов. Как вы нашли друг друга? Кто предложил сотрудничество? Расскажите о вашей совместной работе поподробнее. Дима пришел к вам с готовой песней, а может быть, с несколькими? Или вы попросили его написать?

Margo: С Димой Лореном в конце мая познакомилась мой продюсер Анастасия Зима. Она сразу сказала, что нам нужен хит, песня, которую Дима напишет только для меня. Мне повезло: артисты годами стоят в очереди за хитами к Лорену. Мы познакомились, он послушал, как я пою, и пообещал, что песня будет. Мой продюсер показала мне уже готовую композицию, которая вызвала у меня лавину эмоций. Дима очень точно описал мое внутреннее состояние. Так мы нашли друг друга.

Я уверена, что песню «Глупая» ждет большой успех. Еще до официальной премьеры она откликнулась многим в Сети. 9 сентября трек вышел на всех цифровых площадках.