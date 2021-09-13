Певица Margo: «Сегодня мужчина есть, завтра — нет. Я должна зарабатывать сама»
Passion.ru: Маргарита, состоялась премьера вашей новой песни «Глупая», которую написал Дима Лорен, автор песен Artik&Asti, Светланы Лободы, Юлианны Карауловой и других известных артистов. Как вы нашли друг друга? Кто предложил сотрудничество? Расскажите о вашей совместной работе поподробнее. Дима пришел к вам с готовой песней, а может быть, с несколькими? Или вы попросили его написать?
Margo: С Димой Лореном в конце мая познакомилась мой продюсер Анастасия Зима. Она сразу сказала, что нам нужен хит, песня, которую Дима напишет только для меня. Мне повезло: артисты годами стоят в очереди за хитами к Лорену. Мы познакомились, он послушал, как я пою, и пообещал, что песня будет. Мой продюсер показала мне уже готовую композицию, которая вызвала у меня лавину эмоций. Дима очень точно описал мое внутреннее состояние. Так мы нашли друг друга.
Я уверена, что песню «Глупая» ждет большой успех. Еще до официальной премьеры она откликнулась многим в Сети. 9 сентября трек вышел на всех цифровых площадках.
Passion.ru: В детстве вы долгое время занимались танцами и вокалом. А после школы поступили на факультет иностранных языков. Почему вы не хотели получить образование в творческой сфере?
Margo: Вы знаете, мы с родителями посчитали, что нужно получить серьезную профессию. Пою и танцую я с детства, чтобы этому научиться, не обязательно поступать в вуз.
Считаю, что тогда я приняла очень взрослое решение. По образованию я преподаватель английского языка. И этот шаг удивил моих близких: я училась в школе с физико-математическим уклоном, но сделала выбор в пользу гуманитарных наук.
Passion.ru: В вашей семье еще кто-то поет? Как близкие оценивают ваше творчество? Кто является главным критиком ваших работ?
Margo: В моей семье поют все: папа, мама, бабушки пели и танцевали, моя тетя — музыкальный педагог. Любопытно, насколько разные у меня родители. Мама пела в хоре, она могла стать солисткой, но стеснялась сцены. А папа у меня совершенно другой: он готов спеть на сцене, дать интервью, снять со мной видео, спеть дуэтом. Моя страсть к сцене — от папы.
Родные — мои самые главные критики. Мама всегда скажет честно, даст совет, что исправить, у нее прекрасный музыкальный вкус. Папа всегда говорит, что нужно еще больше трудиться. Я работаю всегда, я в принципе не могу отдыхать долго.
Фото: Фото из личного архива Margo
Passion.ru: Оглядываясь назад, можете вспомнить поступки, о которых жалеете?
Margo: Все испытания, которые случаются в жизни, — это наши уроки, наш опыт. Если мы столкнулись с какой-то сложностью, мы точно можем с ней справиться. «Все, что ни делается, — все к лучшему» — эта фраза всегда меня вдохновляла.
Passion.ru: Вы посвятили любимому мужчине одну из своих песен. Как долго вы вместе? Чем вы друг друга зацепили?
Margo: Скажу больше, своему любимому человеку я посвятила несколько песен, в том числе свой новый трек «Глупая». Мы вместе два года, у нас были самые разные периоды отношений — и безумная влюбленность, и кризисы. Это была любовь с первого взгляда, мы сразу почувствовали, что должны быть вместе. Так, как он на меня смотрит, не смотрит никто, он человек слова, настоящий мужчина. Мы познакомились в караоке, ему очень понравилось, как я пою. Он обожает красивый вокал, красивые песни. C тех пор я пою ему всегда.
Одна из наших особенных песен — «Все, что мы есть». Ее написал легендарный человек Уолтер Афанасьефф — автор главных хитов Мэрайи Кэри. Эту песню я подарила своему избраннику. Он попросил, чтобы я выпустила ее в свой день рождения, это наша особая история.
Фото: Фото из личного архива Margo
Passion.ru: Маргарита, как вы относитесь к браку? Хотите ли вы замуж? Или карьера на первом месте?
Margo: Карьера всегда была для меня на первом месте, это смысл жизни. Семья играет не менее важную роль, но мне было бы сложно посвятить ей всю себя. Быть домохозяйкой — точно не мое, я хочу зарабатывать сама. Сегодня мужчина есть — завтра нет, а детей нужно кормить, воспитывать, дать им образование. Я всегда понимала, что у меня должно быть свое дело. У нас есть свой бизнес — несколько компаний.
Как любая девушка, я мечтаю, чтобы мне сделали предложение, мечтаю пойти под венец в белом платье. Но я уверена, что в современном мире традиции замужества потеряны — многие прекрасно живут вместе, рожают и воспитывают детей без штампа в паспорте.
Passion.ru: Вам уже делали предложение?
Margo: Да, делали. Но, к счастью, не сложилось. Я уверена, что это случится с тем мужчиной, который мне предназначен.
Passion.ru: Вы пользуетесь своей красотой и хрупкостью как средством манипулирования мужчинами?
Margo: Конечно! Надеюсь, это интервью не читает мой любимый человек.
У каждой из нас есть хитрость, сексуальность, женственность — это наше самое главное оружие. Важно понимать, что мужчинам очень нравится, когда мы пользуемся своими женскими чарами. Я интересуюсь психологией, пытаюсь разобраться в тонкостях отношений, проанализировать свое поведение.
Фото: Фото из личного архива Margo
Passion.ru: В Instagram у вас более миллиона подписчиков. Вы регулярно публикуете кадры красивых фотосессий. Не утомляет ли такая жизнь под пристальным вниманием огромной аудитории? Не возникает ли у вас желания хотя бы иногда спрятаться от посторонних?
Margo: В Instagram я показываю далеко не все, это лишь 10% моей жизни. Все остальное, включая отношения с любимым мужчиной — моя личная территория. Я люблю фотографироваться, показывать свои наряды, красоту, молодость. Почему это должно утомлять? Это часть моей работы, которую я очень люблю.
Passion.ru: Что вам больше всего нравится в вашей работе?
Margo: Самое ценное — любовь зрителей. Когда ты на сцене, ты чувствуешь энергетику, слышишь, как они вместе с тобой поют твои песни. Я обожаю съемки, запись на студии. Мне кажется, что я могу этим заниматься круглосуточно. По крайней мере, я думаю так сейчас. Что будет дальше — не знаю, все мы люди, все мы меняемся.
Passion.ru: Что, по-вашему, мода? Оцениваете ли вы людей по внешнему виду — неважно, знакомых или посторонних?
Margo: Встречают всегда по одежке. Для артиста это особая история, неотъемлемая часть его образа. Если ты не следишь за модой, как ты можешь быть в тренде?
Фото: Фото из личного архива Margo
Passion.ru: Если бы вас поставили перед выбором: любовь и дом (счастливая семья, достаточный уровень жизни) или слава и успех (но жизнь в одиночестве), — что бы вы выбрали?
Margo: Сложно ответить. Пока я не ощутила в полной мере ни того, ни другого, чтобы знать наверняка, что мне ближе. Пока я выбираю карьеру и успех. Возможно, мои дети выбрали бы спокойную семейную жизнь, где им не пришлось бы зарабатывать деньги с юных лет. Я рада, что свою первую зарплату получила в 16 лет, когда работала хореографом, затем была участницей шоу-групп, работала в караоке. Это так классно, когда ты зарабатываешь сама, можешь купить что-то себе и своим родным, затем появляются большие цели — покупка квартиры и машины. Это невероятно, когда ты сама чего-то достигаешь. Именно поэтому сейчас я выбираю карьеру. Я иду к своему успеху с детства.
Фото и видео из личного архива Margo