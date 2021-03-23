Агата Муцениеце рассказала о своем быте, пока Прилучный крутит романы: «Такая себе мать»

Павел Прилучный ушел от жены с двумя детьми к звезде «Папиных дочек» Мирославе Карпович, все заботы свалились на плечи Агаты. Хотя в личном блоге актера дети появляются довольно часто, актриса отмечает, что Прилучный и сам не слишком часто видится с Тимофеем и Мией, но и дети не особенно стремятся с ним общаться.

В то же время Агате, которая после громкого развода быстро встала на ноги и открыла собственное шоу, стало поступать много самых разных предложений. Так, сейчас Муцениеце является ведущей в шоу «Голос. Дети».

Совмещать интенсивную работу, домашний быт и воспитание детей оказалось непросто. Об этом актриса рассказывает в YouTube-блоге «Прилучные будни».

«Ребята, мне кажется, я зомби, — вздыхала она. — Просто человек не спит. Я сейчас собираюсь ехать на "Доброе утро". Сегодня у нас денек типа выходной, но после программы мы едем к зубному, а потом записываем самопробы. Затем я еду на другие пробы, после переодеваюсь и еду на день рождения к Косте Крюкову. Вот такой план на сегодня… Давно детей так не видела, чтобы погулять с ними, провести целый день. Решила, что освобожу в графике только один день для детей, потому что так себе мать получается».

Поклонники же всегда стараются поддержать Агату и пишут ей приятные комментарии в ее личном блоге — после развода актриса стала настоящим символом сильной женщины.