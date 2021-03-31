От устриц и клубники до сосиски с гречкой: что предпочитает на завтрак Яна Рудковская

Рубрика #моизавтраки от Яны Рудковской получила широкую известность — не только благодаря элегантной сервировке, но и ценам на посуду.

Жена Евгения Плющенко — ярая поклонница люксовых брендов, и их можно заметить даже у нее на столе. Посуда от Dior и Hermes, чайные пары и сахарницы от Bernardaud или ваза Lalique Bacchantes за 350 тысяч рублей — даже подсвечник у Яны может стоить больше, чем средняя зарплата по России.

А вот продукты на столе могут быть самыми разными, начиная от устриц или лобстеров и дорогих сыров и заканчивая... гречкой с сосисками.

Яна и члены ее семьи обожают свежие фрукты и ягоды — даже в разгар зимы на столе обязательно есть свежая клубника. Нередко появляются пирожные макаруны из миндальной муки.

Часто Яна завтракает овсянкой — конечно, со свежей клубникой, омлетом с болгарским перцем или оладушками. Иногда завтрак диетический — на дорогих тарелках можно увидеть брокколи или томаты.

Последний завтрак, который опубликовала Яна сегодня, и вовсе поразил поклонников — на тарелках появились гречневая каша с сосиской. Подписчики продюсера не поверили ей — в комментариях поиронизировали, что завтрак явно готовился для Гном Гномыча, ведь едва ли Яна ест сосиски.

Рубрика вызвала немало пародий — на нее ссылаются даже звезды, в том числе и Ксения Собчак. Правда, от пафосной сервировки телеведущая отказалась и продемонстрировала, как ест котлеты и гречку.