Победителем шоу «Голос. 60+» стала Лидия Музалева

Вот и завершился первый сезон шоу «Голос 60+». Победу присудили Лидии Музалевой, хотя все участники проекта были просто очаровательны и вызывали у зрителей яркие положительные эмоции.

Первый выпуск вышел в эфир 14 сентября. В составе звездного жюри зрители увидели Пелагею, Леонида Агутина, Валерия Меладзе и Льва Лещенко.

Главным сюрпризом второго выпуска стал 83-летний Николай Петрович Агутин, отец Леонида Агутина.

По итогам третьего выпуска были выбраны финалисты. В команде Валерия Меладзе остались Наталья Спивак и Сергей Манукян. В команде Пелагеи остались Лидия Музалева и Ольга Муравина. В команде Льва Лещенко остались Евгений Стругальский и Виктор Зуев. В команде Леонида Агутина остались Николай Арутюнов и Николай Агутин. «Я понял, что зрители хотят и дальше видеть его в эфире», — пояснил сын.

Сегодня с помощью зрительского голосования был выбран победитель. Меньше всего голосов набрали Сергей Манукян и Николай Арутюнов. Голоса разделились между Евгением Стругальским и Лидией Музалевой.

А лучшей наставницей сезона стала Пелагея.

Фото: кадры из эфира