Слезы Пелагеи, новый стиль Натальи Бутусовой и имена финалистов «Голос 60+»: в эфир вышел третий выпуск суперсезона

В команде Льва Лещенко остались Евгений Стругальский и Виктор Зуев. А Навруз Ахмедов на прощание подарил наставникам и ведущему собственноручно написанные портреты.

В команде Леонида Агутина остались Николай Арутюнов и Николай Агутин. «Я понял, что зрители хотят и дальше видеть его в эфире», — пояснил сын.

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Фото: кадры из эфира