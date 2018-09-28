Слезы Пелагеи, новый стиль Натальи Бутусовой и имена финалистов «Голос 60+»: в эфир вышел третий выпуск суперсезона

Только что закончился третий выпуск шоу «Голос 60+» на «Первом канале» — проекта, дающего шанс мечтающим о музыкальной карьере людям старшего поколения продемонстрировать свой талант. В ходе «нокаутов» звездное жюри — Леонид Агутин, Лев Лещенко, Пелагея и Валерий Меладзе — выбрали финалистов.
В команде Валерия Меладзе остались Наталья Спивак и Сергей Манукян.
Перед Пелагеей стоял трудный выбор: ей предстояло отправить домой троих подопечных. Заметно волнуясь и с трудом сдерживая слезы, она отправила в финал Лидию Музалеву и Ольгу Муравину. «Я очень счастлива. Я переплакала неделю, очень личностный романс», — призналась последняя.
Но не все покинувшие проект члены команды Пелагеи ушли ни с чем. Наталья Бутусова удивила зрителей новой прической и цветом волос, которые ей предложила ее наставница.
В команде Льва Лещенко остались Евгений Стругальский и Виктор Зуев. А Навруз Ахмедов на прощание подарил наставникам и ведущему собственноручно написанные портреты.
В команде Леонида Агутина остались Николай Арутюнов и Николай Агутин. «Я понял, что зрители хотят и дальше видеть его в эфире», — пояснил сын.
Следите за выпусками шоу «Голос. 60+» каждую пятницу в 21:30 на «Первом канале».
Фото: кадры из эфира