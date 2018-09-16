«В 60 лет жизнь только начинается»: в эфир вышел первый выпуск шоу «Голос 60+»

Новый телевизионный сезон приготовил для зрителей множество сюрпризов. Так, на «Первом канале» в минувшую пятницу, 14 сентября, вышел первый выпуск шоу «Голос 60+». Состав жюри практически не изменился: в красных креслах зрители увидели «долгожителей» Пелагею, Леонида Агутина, Валерия Меладзе и нового наставника — Льва Лещенко. Теперь в главном музыкальном проекте страны встретятся люди старшего поколения, мечтающие о музыкальной карьере.

Среди участников первого выпуска зрителям запомнилась жительница Волгограда Наталия Бутусова, спровоцировавшая небольшой конфликт в жюри. Участница исполнила хит Тины Тернер Simply The Best, однако, несмотря на высокую оценку наставников, к ней развернулась только Пелагея. По окончании номера Леонид Агутин высказал Наталии свое восхищение: ««Вот это ураган, да!», на что артистка кокетливо ответила: «А почему же вы не повернулись? Леня, нет оправдания вам!». Эти слова обидели Пелагею: «Так, секундочку, мне что, отвернуться?», но участница шоу перевела все в шутку.