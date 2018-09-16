«В 60 лет жизнь только начинается»: в эфир вышел первый выпуск шоу «Голос 60+»

Новый телевизионный сезон приготовил для зрителей множество сюрпризов. Так, на «Первом канале» в минувшую пятницу, 14 сентября, вышел первый выпуск шоу «Голос 60+». Состав жюри практически не изменился: в красных креслах зрители увидели «долгожителей» Пелагею, Леонида Агутина, Валерия Меладзе и нового наставника — Льва Лещенко. Теперь в главном музыкальном проекте страны встретятся люди старшего поколения, мечтающие о музыкальной карьере.
Среди участников первого выпуска зрителям запомнилась жительница Волгограда Наталия Бутусова, спровоцировавшая небольшой конфликт в жюри. Участница исполнила хит Тины Тернер Simply The Best, однако, несмотря на высокую оценку наставников, к ней развернулась только Пелагея. По окончании номера Леонид Агутин высказал Наталии свое восхищение: ««Вот это ураган, да!», на что артистка кокетливо ответила: «А почему же вы не повернулись? Леня, нет оправдания вам!». Эти слова обидели Пелагею: «Так, секундочку, мне что, отвернуться?», но участница шоу перевела все в шутку.
Учительница из Саратова Наталия Спевак призналась, что в 60 лет жизнь только начинается. Певица преподает английский язык более 30 лет и, по ее словам, в жизни он ей пригодился впервые — именно на сцене «Голос 60+».
Коренная москвичка в третьем поколении Ирэна Гинзбург-Журбина вышла на сцену в сопровождении своего супруга — знаменитого композитора Александра Журбина. Супруги исполнили песню собственного сочинения «Лошадка-жизнь», однако никто из жюри не повернулся. Как признались наставники «Голоса», им нечему научить Ирэну.
80-летний электромеханик Евгений Стругальский своим исполнением песни «Ты и эта гитара» из репертуара Петра Лещенко впечатлил не менее знаменитого однофамильца выдающегося певца ХХ столетия — Льва Лещенко.
Следите за выпусками шоу «Голос 60+» каждую пятницу в 21:30 на «Первом канале».
Фото: кадры из программы
Видео: YouTube/Голос/The Voice Russia