83-летний Николай Агутин попал в команду сына и очаровал остальных наставников шоу «Голос. 60+»

Новый телевизионный сезон приготовил для зрителей множество сюрпризов. На «Первом канале» вышел уже второй выпуск шоу «Голос 60+». В главном музыкальном проекте страны встретятся люди старшего поколения, мечтающие о музыкальной карьере.

Во втором эпизоде главный сюрприз ждал одного из наставников — Леонида Агутина. На сцене появился его 83-летний отец Николай Петрович Агутин, исполнивший трогательную песню «Я работаю волшебником». Леонид, разумеется, развернул свое кресло к родителю, а затем мужчина сумел покорить и других наставников — Пелагею, подарившую ему свой поцелуй, Льва Лещенко и Валерия Меладзе.