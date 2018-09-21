83-летний Николай Агутин попал в команду сына и очаровал остальных наставников шоу «Голос. 60+»

Новый телевизионный сезон приготовил для зрителей множество сюрпризов. На «Первом канале» вышел уже второй выпуск шоу «Голос 60+». В главном музыкальном проекте страны встретятся люди старшего поколения, мечтающие о музыкальной карьере.
Во втором эпизоде главный сюрприз ждал одного из наставников — Леонида Агутина. На сцене появился его 83-летний отец Николай Петрович Агутин, исполнивший трогательную песню «Я работаю волшебником». Леонид, разумеется, развернул свое кресло к родителю, а затем мужчина сумел покорить и других наставников — Пелагею, подарившую ему свой поцелуй, Льва Лещенко и Валерия Меладзе.
Также многим понравилось выступление Ольги Викторовны Муравиной с песней из мюзикла «Моя прекрасная леди». Певица решила выбрать команду Пелагеи, хотя за нее также боролся Лещенко.
Зрителям также запомнились песни в исполнении Сергея Пивоваренка, Бориса Погудина, Натальи Нурмухамедовой. Каждый из участников по праву занял свое место в одной из команд звездных наставников.
Следите за выпусками шоу «Голос. 60+» каждую пятницу в 21:30 на «Первом канале».
Фото и видео: Youtube.com / Голос / The Voice Russia