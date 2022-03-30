Кудрявцева выиграла суд, Басков сменил имидж: события из жизни звезд 30 марта
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Starface
Лера Кудрявцева выиграла суд у Андрея Разина, которого обвинила в клевете. Экс-продюсер нелестно высказался в адрес телеведущей в одном из СМИ. Кудрявцева не стала мириться с хамством и пошла в суд. Разбирательства длились долго, и теперь стало ясно, что Разину и изданию придется раскошелиться. СМИ выплатит телеведущей 100 тысяч рублей, а Разин — еще 300.
«В это время, ясное дело, все, что было ранее, не имеет уже никакого значения, кто что сказал, написал и т. д. Но все же клевета наказана, и слава богу», — рассказала Лера в своем блоге.
Светлана Бондарчук похвасталась морем цветов в квартире и призвала подписчиков не забывать про близких и делать сюрпризы без повода.
Кристина Орбакайте нежно поздравила дочь Клавдию с 10-летием и показала редкие фото с ней из семейного альбома.
Мария Горбань продолжает показывать подписчикам, как обживает свой новый большой дом. В этот раз она сделала фото в уютной и светлой детской. И, конечно, не обошлось без милых детей актрисы Стефании и Нилана.
Юлия Ковальчук показала уютную солнечную гостиную в своем с Алексеем Чумаковым доме. Дизайнеры постарались на славу, создав особенную атмосферу в главном месте дома.
Тина Канделаки вступилась за 22-летнюю фигуристку Евгению Медведеву. Девушка снялась в белье для обложки мужского журнала, и на нее обрушилась критика общественности. «Женя Медведева поучаствовала в фотосессии для журнала и абсолютно незаслуженно услышала критику в свой адрес.
Удивительно ханжеское отношение к спортсменке, которая многое делает для популяризации спорта. На пиар спортсменов работает исключительно «Матч ТВ», а хочется большего.
Ну и когда о фотосессии злословят те, кто с пивным пузиком ни в жисть не окажутся на обложке журнала, я сразу вижу эпизод из "Нашей Раши". Продолжайте разговаривать с телевизором», — написала Тина в Telegram.
Николай Басков сменил имидж. Натуральный блондин и золотой голос российской эстрады отказался от ярких и сверкающих костюмов, сделав выбор в пользу стильной и проверенной временем классики.
Фото: Telegram
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Юлия Меньшова резко отреагировала на слухи о своем отъезде из России. В последнее время новости о том, кто, куда, зачем и на сколько уехал за пределы родины, появляются регулярно. Актриса и телеведущая в беседе с Teleprogramma.pro заявила лаконично и резко: «Я вообще не комментирую такие высказывания. Но хочу сказать, что я в Москве. Всего доброго».
Фото и видео: Макс Светский/ Passion.ru, Global Look press, Starface, Telegram