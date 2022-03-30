Кудрявцева выиграла суд, Басков сменил имидж: события из жизни звезд 30 марта

Лера Кудрявцева выиграла суд у Андрея Разина, которого обвинила в клевете. Экс-продюсер нелестно высказался в адрес телеведущей в одном из СМИ. Кудрявцева не стала мириться с хамством и пошла в суд. Разбирательства длились долго, и теперь стало ясно, что Разину и изданию придется раскошелиться. СМИ выплатит телеведущей 100 тысяч рублей, а Разин — еще 300.

«В это время, ясное дело, все, что было ранее, не имеет уже никакого значения, кто что сказал, написал и т. д. Но все же клевета наказана, и слава богу», — рассказала Лера в своем блоге.

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