Анна Семенович призналась, на что никогда не решится ради сохранения красоты

У Анны поинтересовались, какие ежедневные косметические процедуры помогают ей выглядеть великолепно. «Каждое утро я делаю маски. Разные — увлажняющие, подтягивающие, — поделилась она секретами. — Меня сейчас все устраивает. Я не смотрю на килограммы, это для меня неважно. После 40 лет я обрела новую уверенность в себе. У меня все только начинается».

Один из гостей презентации поинтересовался, готова ли Анна пойти на радикальные меры ради похудения. «Я никогда не решусь на операцию по уменьшению желудка. Это очень серьезное вмешательство. Многие делают, я никого не осуждаю, но сама на такое не пойду».

Семенович также добавила, что, когда нападает хандра, она себя балует. «Девочки, надо уметь расслабляться. Можно съесть целую пиццу, пожарить картошечки, сходить в караоке с подругами...» — заявила артистка.

Она также отметила, что один из секретов хорошего самочувствия и, соответственно, внешнего вида — это сон: «Когда сильно устаю, отменяю все съемки и отдыхаю. Важно высыпаться».

Фото и видео: Passion.ru, Starface