Певица Слава заявила, что ей не нравятся избранники дочери: «У меня все на лице написано»

У певицы Славы есть две дочери — 23-летняя Александра и 10-летняя Антонина. Старшая пошла по стопам матери и делает первые шаги на эстраде. Слава следит за всем, что происходит в жизни дочери (у них близкие отношения). И, как оказалось, под пристальным контролем Анастасии Сланевской не только творчество дочки, но и ее личная жизнь.

Слава призналась, что ей не нравятся все ухажеры взрослой дочери. «Они нормальные парни, но мне не нравятся. Когда я кого-то из них вижу, у меня сразу все на лице написано, — откровенно заявила она во время презентации новой песни. — Просто я знаю, что она еще не нашла свою половину. Конечно, мы с ней не ругаемся по этому поводу, но теперь она уже перестала мне рассказывать, с кем встречается».