Певица Слава заявила, что ей не нравятся избранники дочери: «У меня все на лице написано»
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Фото: Getty Images
У певицы Славы есть две дочери — 23-летняя Александра и 10-летняя Антонина. Старшая пошла по стопам матери и делает первые шаги на эстраде. Слава следит за всем, что происходит в жизни дочери (у них близкие отношения). И, как оказалось, под пристальным контролем Анастасии Сланевской не только творчество дочки, но и ее личная жизнь.
Слава призналась, что ей не нравятся все ухажеры взрослой дочери. «Они нормальные парни, но мне не нравятся. Когда я кого-то из них вижу, у меня сразу все на лице написано, — откровенно заявила она во время презентации новой песни. — Просто я знаю, что она еще не нашла свою половину. Конечно, мы с ней не ругаемся по этому поводу, но теперь она уже перестала мне рассказывать, с кем встречается».
Анастасия Сланевская также призналась, что и сама окружена вниманием огромного количества мужчин. Певица больше 20 лет состоит в отношениях с отцом младшей дочери Анатолием Данилицким, но не скрывает, что комплименты в свой адрес принимает с удовольствием.
«Только после 40 лет я полюбила себя. Именно в этом возрасте я поняла, что сексуальная, привлекательная, желанная... У меня появилась уверенность в себе, хотя раньше я считала себя гадким утенком, — рассказала она. — Правильно говорят, что после 40 лет жизнь только начинается. Может, у кого-то, наоборот, руки опускаются, но у меня самый расцвет».
На вопрос, будет ли ревновать ее любимый мужчина, если на горизонте появится рьяный ухажер, Слава со смехом ответила, что позже поинтересуется у него самого.
Фото и видео: Passion.ru, Global Look press, Starface