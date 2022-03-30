Орбакайте нежно поздравила дочь с праздником: «Спасибо, что выбрала нас своими родителями»

Напомним, что отцом Клавдии является Михаил Земцов. Именно за него Кристина Орбакайте впервые в жизни вышла замуж в 2005 году. Помимо дочери, у наследницы Примадонны есть два взрослых сына Никита Пресняков и Дени Байсаров.

Поклонники отметили, что Клава очень похожа на молодую Аллу Пугачеву. К слову, именно Примадонна придумала имя для девочки. Ее назвали в честь друга и наставника Аллы Клавдии Шульженко.

Фото: Global Look Press