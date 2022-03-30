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Орбакайте нежно поздравила дочь с праздником: «Спасибо, что выбрала нас своими родителями»

Дочь Кристины Орбакайте 30 марта отмечает день рождения. Клавдии исполняется 10 лет. В связи с этим ее звездная мама написала теплые слова, посвященные ребенку, в личном блоге.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кристина Орбакайте

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Певица красиво поздравила дочь Клавдию с 10-летием в своем Telegram-канале. Кристина Орбакайте разместила короткий видеоролик с фотографиями девочки и подписала: «Нашей Клавочке сегодня исполняется десять лет! Спасибо, что выбрала нас своими родителями». На снимках можно увидеть дочь артистки в младенчестве и уже подросшую, а также на руках у знаменитой бабушки, в обнимку с мамой, в школе и на сцене.

Напомним, что отцом Клавдии является Михаил Земцов. Именно за него Кристина Орбакайте впервые в жизни вышла замуж в 2005 году. Помимо дочери, у наследницы Примадонны есть два взрослых сына Никита Пресняков и Дени Байсаров.

Поклонники отметили, что Клава очень похожа на молодую Аллу Пугачеву. К слову, именно Примадонна придумала имя для девочки. Ее назвали в честь друга и наставника Аллы Клавдии Шульженко.

Фото: Global Look Press

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