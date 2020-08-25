Дарья Мельникова — об эгоизме в воспитании детей: «Им все равно будет что рассказать психологу»
Фото: Instagram Дарьи Мельниковой
В свои 28 лет актриса Дарья Мельникова - дважды мама. В одном из интервью она признавалась, что поспешила с замужеством и рождением детей. Поэтому, чтобы дать сыновьям максимум того, что она могла бы, и не пострадать самой, она изучает книги по психологии и делится своими выводами в блоге.
«У меня есть внутреннее правило: когда рождается ребенок, с ним желательно провести максимально плотно первый год. Обоих детей я кормила до 1,5 лет и это священное время я старалась отработать по-полной. То есть даже если появлялись съемки, я брала человека на груди с собой. Второго, уже наученная на первом, брала с собой везде и всюду. Вопреки мифам и страхам, брать грудного ребёнка с собой совсем не так трудно. И для себя лично я галочку поставила) Ближе к 1,5 годам я начинала брать репетиции и проекты. Старалась постепенно наращивать отлучки. Работающие мамы, почитайте Петрановскую», - делится опытом Даша.
Карьеру и материнство актриса старается совмещать так, чтобы минимально травмировать детей, но и это без фанатизма: «С детьми у меня остаются бабушки, папа и со вторым ребенком появилась няня, когда ему исполнилось 1,5 года, у старшего сад. В итоге, если это не выходной день, то с детьми я провожу первую половину дня и вечер, а днем работаю. Если чувствую, что работа перевешивает, стараюсь восполнить провис и больше проводить времени с детьми. В съемочный период я, увы, отсутствую, но все выходные стараюсь проводить с детьми и после съёмок какое-то время не работать совсем. И да, я за то, чтобы брать качеством, а не колличеством. В не съемочное время, делегирую часть дня на няню и сад, чтобы была возможность работать и заниматься собой, а так же бытом. Зато утром, вечером и в выходные я в меру спокойная и адекватная мама».
Отказ от собственной жизни чреват большими проблемами, считает Дарья: «У меня были периоды полного включения в дом и детей, я чуть не свихнулась). Мне нужна работа и люди, чтобы выносить материнство)) Это не плохо и не хорошо. У каждого своя норма. Главное, думаю, быть честным с собой и смотреть на детей. Я всегда ориентируюсь на них и на свои ощущения. И все же я в вечном поиске баланса). Пойти на йогу или погулять с детьми в парке?»
Актриса считает, что в материнстве нужен здоровый эгоизм: «Как говорится, нашим детям все-равно будет что рассказать психологу, а значит надо ориентироваться на свои ощущения и быть счастливой мамой. Если вас делает счастливой и полноценной работа, то надо работать и искать баланс, если вам нужен спорт и отдых, то постарайтесь организовать себе это! Ведь похоже, что никому не нужны наши жертвы и самоотверженность. Так что, давайте делать всем счастливую маму».
А вы согласны с такой позицией?
Фото и видео: Instagram/@melnikovadsh
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