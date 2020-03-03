Это официально: счастливая Ольга Бузова объявила, что впервые станет ведущей «Премии МУЗ-ТВ»

Во вторник, 3 марта, в московском ресторане «Турандот» прошел пресс-завтрак «Премии МУЗ-ТВ», в ходе которого Ольга Бузова сообщила, что станет ведущей мероприятия в 2020 году. Видео, в котором она — счастливая и воодушевленная — сообщает миру о новом для себя челлендже, певица опубликовала в своем Instagram.

Для Ольги Бузовой этот опыт будет первым. На сцене ее поддержит экс-коллега по «Дому-2» Ксения Собчак. Компанию им составят Максим Галкин и Александр Ревва. В прошлом году премию вели Максим Галкин, Александр Ревва и Михаил Галустян. В 2018-м — Настя Ивлеева, Ксения Собчак, Максим Галкин и Дмитрий Нагиев.