Роскошная Ани Лорак, элегантный Максим Галкин и другие звезды посетили пресс-завтрак «Премии МУЗ-ТВ — 2019»

4 марта звезды собрались в столичном ресторане Сafe Russe на пресс-завтраке «Премии МУЗ-ТВ — 2019». Генеральный директор МУЗ-ТВ Арман Давлетяров, при поддержке Ани Лорак, Максима Галкина, Дианы Арбениной, Григория Лепса, Джигана и других коллег по шоу-бизнесу, рассказал, что ждет зрителей семнадцатой ежегодной национальной музыкальной «Премии МУЗ-ТВ — 2019».
Фото: Екатерина Ширинкина
Певица Ани Лорак сообщила, что готовится выступить с сольным номером. Помимо этого заявления, она привлекла внимание журналистов своим внешним видом, выбрав для мероприятия эффектную прозрачную блузку.
Фото: Екатерина Ширинкина
Также в ходе пресс-конференции стало известно, что ведущими «Премии МУЗ-ТВ — 2019» в этом году станут Максим Галкин, Александр Ревва и Михаил Галустян.
Семнадцатая ежегодная национальная телевизионная премия в области популярной музыки пройдет 7 июня в спортивном комплексе «Мегаспорт».
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Текст: Роза Ветрова
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru