Роскошная Ани Лорак, элегантный Максим Галкин и другие звезды посетили пресс-завтрак «Премии МУЗ-ТВ — 2019»

Также в ходе пресс-конференции стало известно, что ведущими «Премии МУЗ-ТВ — 2019» в этом году станут Максим Галкин, Александр Ревва и Михаил Галустян.

Семнадцатая ежегодная национальная телевизионная премия в области популярной музыки пройдет 7 июня в спортивном комплексе «Мегаспорт».

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Текст: Роза Ветрова

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru