Защищавшая Меган Маркл комик обрушилась на нее из-за новой лжи герцогини

Комик Кэтрин Райан, ранее выступавшая в поддержку Меган Маркл, публично ее раскритиковала. Подробности приводит The Daily Mail.

Как отмечается, Райан разозлилась на Маркл после выхода нового кулинарного шоу герцогини.

«Похоже, она лгала о том, знала ли она, кто такой принц Гарри, и эти подробности о ее детстве меняются и не складываются. В своем новом шоу на Netflix она сказала, что в детстве они ели „замороженные ужины из рекламы по телевизору“. А потом оказывается, что в одном старом интервью она сказала: „Мы бы ели свежие фермерские продукты“. Вся ее игра кажется очень натянутой», — приводит ее слова издание.

Напомним — недавно рассказы о «бедном детстве» семьи Маркл публично опроверг и старший брат звезды «Форс-мажоров».

Также неодобрение артистки вызвали новости о том, что Меган хочет именоваться именно по титулу «Сассекская».

«Я плохо думаю о женщинах, которые все равно меняют свою фамилию, чтобы она соответствовала фамилии мужа, — если только вы не обсудили это и не подошли к этому решению с равным уважением. И давайте будем честны, почему вы выбираете Сассекс. Это способ удержать образ герцогини Сассекской», — сказала она.

Ранее мы писали о том, что принц Уильям разгневался из-за попыток Меган Маркл копировать принцессу Диану.