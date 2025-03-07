Меган Маркл обвинили в высокомерии из-за желания отказаться от фамилии

Желание Меган Маркл именоваться Меган Сассекской произвело фурор и вызвало неодобрение среди ее фанатов. Об этом пишет газета The Daily Mail.

Волна критики обрушилась на супругу принца Гарри после выхода ее нового кулинарного шоу от Netflix. В одном из эпизодов явно раздраженная, как отмечает издание, герцогиня Сассекская набросилась на свою подругу актрису Минди Калинг за то, что она назвала ее по девичьей фамилии.

«Я не знала, насколько это будет значимо для меня, но это так много значит — сказать: „Это наша фамилия“. Наша маленькая фамилия», — заявила она.

Однако фанаты не оценили устремлений Меган, которую все привыкли называть Маркл. Ее обвинили в лицемерии и высокомерии.

Ранее мы писали о том, что Дрю Бэрримор пошутила про принца Гарри и заставила Меган покраснеть.