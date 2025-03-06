Брат Меган Маркл опроверг ее рассказы про тяжелое детство

Брат Меган Маркл Томас выступил с опровержением ее историй про тяжелое детство, которыми она делилась в своем новом кулинарном шоу «С любовью, Меган». Об этом пишет New York Post.

В рамках авторского проекта Меган призналась, что часто оставалась одна дома, когда была ребенком, и чувствовала себя одиноко. Жена принца Гарри также уточнила, что была простым ребенком, регулярно ела фастфуд и разогретые и микроволновке полуфабрикаты, поскольку в то время это казалось ей нормальным.

Однако брат Меган Томас, который не поддерживает с ней общение больше 10 лет, в эфире ток-шоу рассказал, что все это – «одна из тех историй, которые она продавала королевской семье, чтобы вызывать сочувствие». Мужчина подчеркнул, что их семья не была бедной и Меган не нужно было сводить концы с концами. Томас добавил, что «весь мир знает, как Меган относилась к своей семье, в особенности, к отцу, который дал ей все», поэтому все проекты его сестры не успешны, поскольку никто не верит в правдивость ее историй.

Ранее Меган Маркл раскрыла запах, привлекающий принца Гарри.

Также Меган Маркл обвинили в копировании «соперницы» Кейт Миддлтон.