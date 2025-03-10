Принц Уильям разгневался из-за попыток Меган Маркл копировать принцессу Диану

Принц Уильям пришел в ярость из-за того, что Меган Маркл отчаянно пытается быть похожей на их с Гарри мать принцессу Диану. Об этом пишет издание Radar.

Принц Уильям и его представители стараются не допускать даже намека на напряженность отношений с братом Гарри и его женой Меган Маркл. Тем не менее есть вещи, которые не способен игнорировать даже наследниц британского престола.

Принц Уэльский разгневался после того, как Меган выложила в соцсетях фото в образе, очень напоминающем тот, в котором выходила в свет принцесса Диана.

«На первый взгляд это не так уж и плохо, но вы не поверите, как это задевает Уильяма. Он может быть чувствительным, когда дело касается чего-либо, связанного с его любимой матерью. Совершенно очевидно, что он хотел бы, чтобы Меган оставила память матери в покое. Она навлекает на себя серьезные косые взгляды и обвинения в сомнительном вкусе. Бедный Уильям, может, и кипит от злости, но не может же он ее остановить!», — заявил инсайдер.

Помимо этого, принц Уильям переживает из-за того, что Гарри и Меган продолжают строить личный бренд, периодически делая отсылки к Диане Спенсер. Супруги упоминают ее в своих проектах, Гарри в каждом интервью говорит о матери. Принц Уильям допускает, что намерения герцогов Сассекских не являются искренними и добрыми.

Ранее стало известно, что больной раком Карл III решил раскрыть правду о гибели принцессы Дианы.