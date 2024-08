В Сети раскритиковали дочек тяжелобольного Брюса Уиллиса за сходство с ним. Семейный клип наследниц Брюса стал поводом для насмешек.

Скаут Уиллис выпустила сингл Over and Over и поделилась роликом, на котором Деми Мур, сестры и годовалая дочь танцуют. Публикация стала популярной: она быстро собрала просмотры и комментарии, среди которых много негатива. Так, фолловеры раскритиковали внешность дочек Уиллиса, назвав их некрасивыми.

«Похоже, Брюс Уиллис клонировал себя трижды. Как у таких красивых людей могли родиться такие некрасивые дочки? Это потому, что они похожи на папу», — написали пользователи Сети.

К слову, одна из сестер ответила критикам, осудив их за жестокость.

«Все удивляются, когда узнают, какими жестокими и злыми бывают к нам люди, поэтому для меня важно выделить такие примеры мерзости», — высказалась Таллула.

Напомним, что в 2022 году актер завершил карьеру из-за афазии, разрушающей речевые способности человека.

Ранее сообщалось, что актер Брюс Уиллис появился на фото сильно похудевшим из-за неизлечимой болезни. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что Триша Годдард проходит инфузионную терапию из-за рецидива рака.