Впалые щеки и худые руки: неизлечимая болезнь сильно изменила Брюса Уиллиса

Актер Брюс Уиллис сильно изменился из-за прогрессирующей болезни. В соцсетях знаменитости появились его новые фото в окружении членов семьи. Они выглядели радостными, но мужчина постарел и похудел.

Напомним, что первые звоночки об ухудшения здоровья появились у «Крепкого орешка» в 2015 году. Сначала он почувствовал, что плохо запоминает текст, и ему все сложнее работать с режиссерами. Через семь лет он вынужден был объявить о завершении актерской карьеры.

Напомним, что у Уиллиса диагностировали неврологическое расстройство – афазию. СМИ обозначают его диагноз как лобно-височная деменция. Недуг вызывает нарушения работы мозга. Сейчас артист почти не говорит, плохо слышит и иногда перестает узнавать родственников. Но близкие всячески поддерживают мужчину и помогают ему продолжать жить так, как он привык – в заботе и любви.

На днях в соцсетях появились фото Брюса с родными. На кадрах он позировал со своей женой Эммой Хеминг. Пара пускает мыльные пузыри на заднем дворе дома. Мужчина сидит и выглядит радостным, но его внешность сильно изменилась. Поклонники обратили внимание на впалые щеки и пугающе худые руки звезды.