Триша Годдард заявила, что проходит инфузионную терапию из-за рецидива рака. Об этом сообщает зарубежное издание The Sun.

В феврале 2024 года стало известно, что у телеведущей случился рецидив рака груди. Триша заявила, что привыкает к «новому порядку жизни». Сначала она проходила курс химиотерапии, а теперь — инфузионной.

«Все нормально. Каждые три недели я должна проходить инфузионную терапию. Моей второй семьей стало онкологическое отделение клиники, куда я хожу на приемы к врачу и на терапию», — высказалась знаменитость.

Триша известна как ведущая авторского ток-шоу, в котором она помогала семьям решать конфликты. Программа выходила с 1998 года, в 2010 году ее убрали из эфира.

В 2006 году у телеведущей выявили рак груди.

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