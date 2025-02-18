В Сети появилось редкое фото Меган Маркл с трехлетней дочерью Лилибет

Меган Маркл показала редкое совместное фото с дочерью Лилибет от принца Гарри. Снимки публикует Page Six.

Сегодня мы уже писали о том, что экс-актриса решила провести экстренное обновление своего бренда — из Riviera Orchard он превратился в As Ever. Была изменена и главная заставка ее веб-сайта — теперь стартовая страница открывается пейзажем с лесом и пальмами на заднем фоне. Меган и Лилибет, держась за руки, бегут в левой нижней части изображения босиком по зеленой траве.

Место, где было сделано фото, неизвестно.

Как отмечает Page Six, скандальные супруги редко показывают свою дочь — с момента ее рождения в 2021 году они выложили лишь несколько кадры.

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл публично поцеловала принца Гарри после слухов о разводе. Пользователи Сети уже давно судачат про близящийся разрыв пары - есть даже версии, что принц Гарри из-за проблем с женой угодил в психлечебницу.