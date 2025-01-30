Принца Гарри госпитализировали из-за Меган Маркл: что случилось с герцогом Сассекским

Принца Гарри госпитализировали в психиатрическое отделение, сообщает Telegram-канал «Самые СЛИВки». Источник отметил, что у герцога Сассекского посттравматическое стрессовое расстройство, которое появилось из-за Меган Маркл.

Иностранные таблоиды написали, что срыв у Гарри произошел из-за жены. Якобы Меган вынуждала мужа «играть в счастливую семью» и заниматься волонтерством после пожаров в Калифорнии. По слухам, в отношениях супругов все настолько плохо, что они уже не живут вместе.

Представители королевской семьи сообщения о госпитализации пока не прокомментировали.

К слову, принц Гарри уже несколько лет живет в США вместе со своей женой-американкой Меган Маркл. Но, возможно, скоро ему придется уехать из страны. Дело в том, что действующий президент Америки Дональд Трамп грозился депортировать принца из-за откровений в скандальных мемуарах.

Напомним, что слухи о том, что у Меган и Гарри брак на грани распада, ходят уже давно. Однако супруги уже опровергали новости о своем скором разводе.

Ранее принц Гарри публично оскорбил Карла III.