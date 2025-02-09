«Он так много значит для меня»: Меган Маркл публично поцеловала принца Гарри после слухов о разводе

Меган Маркл публично поцеловала принца Гарри на фоне продолжающихся слухов о проблемах в браке. Пара появилась вместе на церемонии открытия «Игр непобежденных» в Канаде и привела публику в восторг. Об этом пишет Daily Mail и публикует соответствующие кадры.

8 февраля принц Гарри и Меган Маркл посетили церемонию открытия Invictus Games («Игры непобежденных») в Ванкувере. На мероприятии герцогиня Сассекская представила мужа и выступила с речью. Она выбрала платье насыщенного шоколадного оттенка, а сын короля Карла III надел пиджак и брюки.

«Я даже не планировала сегодня речь, мы только прилетели, буквально несколько часов назад. Но я сразу подумала: „О, я чувствую себя здесь дома!“ Мы невероятно рады быть здесь, я бы пожалела, если бы не воспользовалась возможностью представить вам человека, который так много значит для меня. Я верю, что он много значит и для вас!» — заявила Меган Маркл, представляя супруга.

Когда принц Гарри вышел на сцену, к нему подошла жена и внезапно позволила себе проявление эмоций к мужу, публично поцеловав его. Этот романтический момент вызвал восторг у присутствующих в зале и был встречен аплодисментами. Кроме того, пару засняли и в зрительном зале. Меган Маркл накинула поверх платья белое пальто, а принц Гарри остался в прежнем образе. Герцогиня Сассекская также обнимала и держала за руку мужа.

Напомним, слухи о возможном расставании принца Гарри и Меган Маркл появились еще в 2024 году, когда они стали все чаще появляться на публике по отдельности. Впоследствии младший брат принца Уильяма отреагировал на домыслы общественности и заявил, что ему «по-настоящему жаль троллей».

Ранее сообщалось о том, что Меган Маркл разочаровалась в браке с принцем Гарри сразу после свадьбы.