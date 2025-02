Экстренный ребрендинг бизнеса Меган Маркл обеспокоил ее поклонников

Бизнес Меган Маркл, супруги принца Гарри Виндзора, судя по всему, переживает проблемы. Его создательница вынуждена экстренно проводить ребрендинг — но и здесь сильно не преуспела.

Как пишет The Daily Mail, было изменено название марки — некогда Riviera Orchard превратилось в As Ever. При этом для создания новых рекламных роликов команда Маркл использовала старые отредактированные кадры — это заметили пользователи социальных сетей. Некоторые предполагают, что новые тизеры были скомпонованы из кадров, не вошедших в предыдущие видео.

Коррективы в бренд вносятся буквально в преддверии старта кулинарного шоу Меган на Netflix — и неясно, повлияют ли эти изменения на содержание программы. Так или иначе, поклонники активно обсуждают происходящее и строят версии относительно того, что происходит с предпринимательством Маркл.

«Вот Ким Кардашьян не поймаете на таком. Смена имени в последний момент свидетельствует о проблемах», — приводит The Daily Mail комментарий анонимного эксперта.

Недавно стало известно, какое оскорбительное прозвище дали Меган Маркл ее бывшие сотрудники.