В России призвали запретить концерт Канье Уэста из-за его симпатии к Гитлеру

Возможный приезд в Россию американского рэп-исполнителя Канье Уэста и его жены Бьянки Цензори вызвал недовольство у правозащитной организации «Сорок сороков». Общественники обратились в Генеральную прокуратуру с требованием не допустить проведение концерта скандального исполнителя.

Представители организации считают, что поведение Уэста и его жены нарушает российское законодательство.

«В 2022 году американский рэпер Канье Уэст на фоне обвинений в антисемитизме открыто заявил, что симпатизирует нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру», - говорится в документе, который имеется в редакции Абзаца.

В США Уэст также столкнулся с культурой отмены – сотрудничавшие с ним бренды отказались от контрактов после его скандальных заявлений. Кроме того, эпатажные наряды его жены Бьянки Цензори возмущают жителей многих стран мира. Женщину даже штрафовали за появление в общественных местах в неподобающем виде.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Канье Уэст выступит летом в Москве. Переговоры с рэпером, по данным журналистов, велись на протяжении года. В итоге организаторам удалось договориться о выступлении Уэста в «Лужниках» 8 июня – в день рождения артиста.

После этого создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников назвал появившуюся в СМИ информацию фейком. Однако продюсер Яна Рудковская вновь заверила, что концерт Уэста состоится, но осенью.