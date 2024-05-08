«Я к этому причастна»: Яна Рудковская раскрыла подробности концерта Канье Уэста в России

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала новость о приезде американского исполнителя Канье Уэста в Россию. Она подтвердила, что переговоры об этом ведутся, вот только ждать концерт стоит осенью, а не летом.

В личном Telegram-канале Рудковская поделилась эксклюзивной информацией. Она раскрыла, что причастна к визиту артиста в Москву. По ее словам, именно она поспособствовала тому, чтобы начались переговоры.

«Он действительно приедет в Россию, но осенью, а не летом. По моим данным. И я, знаете ли, к этому причастна. <…> В общем, Канье будет первым крутым иностранцем, который к нам приезжает во время СВО. Как бы гражданство не попросил как Депардье», - поделилась Яна в личном блоге.

Продюсер уточнила, что организовать выступление мировой знаменитости в короткий срок довольно проблематично. Особенно после теракта в «Крокусе». Только с площадкой необходимо согласовывать концерт 2-3 недели, а после ждать ответ и от полиции, других структур. Также необходимо обеспечить локацию охраной.

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