Mash: рэпер Канье Уэст выступит летом в Москве

Рэпер Канье Уэст выступит летом в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, переговоры с рэпером велись на протяжении года. В итоге организаторам удалось договориться о выступлении Канье Уэста в «Лужниках». Рэпер даст концерт в Москве в свой день рождения — 8 июня. Вместе с ним в Россию прилетит его жена Бьянка Цензори.

Ожидается, что Канье Уэст пышно отметит свой день рождения в Москве после шоу. Он также намерен посмотреть главные достопримечательности столицы.

Напомним, Канье Уэст планировал принять участие в выборах президента США в 2024 году, однако вскоре отказался от этой идеи. Рэпер неоднократно сравнивал себя с Владимиром Путиным и рассказывал, что мечтает встретиться с российским президентом.

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