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ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 08 мая 2024, 11:07
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«Новость — фейк»: Канье Уэст и Бьянка Цензори не приедут в Россию

Глава концертного агентства Ратников назвал фейком приезд Канье Уэста в Россию.
«Новость — фейк»: Канье Уэст и Бьянка Цензори не приедут в Россию

© Richard Shotwell/Invision/East News

Скандальный американский рэпер Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори не приедут в Россию в ближайшее время. Создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников опроверг появившуюся в СМИ информацию о предстоящем в июне концерте звезды на столичном стадионе «Лужники».

«Новость — фейк», — заявил «Известиям» Ратников.

Он подтвердил, что возможность концерта Уэста действительно обсуждалась месяц назад, но никто из организаторов не согласился заплатить артисту не менее 5 миллионов долларов.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Канье Уэст выступит летом в Москве. Переговоры с рэпером, по данным журналистов, велись на протяжении года. В итоге организаторам удалось договориться о выступлении Уэста в «Лужниках» 8 июня – в день рождения артиста. Канье также выразил желание посмотреть достопримечательности российской столицы.

Источник фото:Richard Shotwell/Invision/East News
Источник:«Известия»
Автор:Анна Воробьева
Теги:
опровержение
Канье Уэст
гастроли
концерт
москва