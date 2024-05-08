«Новость — фейк»: Канье Уэст и Бьянка Цензори не приедут в Россию

Скандальный американский рэпер Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори не приедут в Россию в ближайшее время. Создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников опроверг появившуюся в СМИ информацию о предстоящем в июне концерте звезды на столичном стадионе «Лужники».

«Новость — фейк», — заявил «Известиям» Ратников.

Он подтвердил, что возможность концерта Уэста действительно обсуждалась месяц назад, но никто из организаторов не согласился заплатить артисту не менее 5 миллионов долларов.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Канье Уэст выступит летом в Москве. Переговоры с рэпером, по данным журналистов, велись на протяжении года. В итоге организаторам удалось договориться о выступлении Уэста в «Лужниках» 8 июня – в день рождения артиста. Канье также выразил желание посмотреть достопримечательности российской столицы.