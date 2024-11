Сняли на телефон: Канье Уэст презентует фильм о себе за миллиард долларов

Канье Уэст представит биографический фильм за 1 миллиард долларов, который сняли на телефон. Подробности приводит Variety.

На протяжении шести лет американский рэпер занимался съемками байопика о самом себе. А уже 7 ноября он представит проморолик под названием In Whose Name? («Во имя кого?»), в который попали кадры из жизни «самого богатого чернокожего человека в американской истории».

Кинокартина расскажет не только об успехах Канье, но и о том, как ему пришлось рискнуть и пожертвовать многим ради свободы. Эта история раскроет все жизненные аспекты артиста, который противостоит всем провокационным мнениям.

Режиссером данного фильма стал документалист Николас Баллестер, который все это время снимал Уэста на iPhone. Сообщается, что в начале работы над картиной Николасу было лишь восемнадцать лет. Премьеру фильма назначили уже на 2025 год.

Сообщается, что бюджет фильма составил миллиард долларов.

