«Не уходи!»: Дженнифер Лопес вышла из себя из-за вопроса про бывшего возлюбленного

Певица Дженнифер Лопес отказалась отвечать на вопросы фанатов о бывшем возлюбленном P. Diddy, который был арестован по подозрению в изнасилованиях и торговле людьми. Артистка вышла из себя и дала понять, что не собирается комментировать скандал вокруг рэпера. Об этом сообщает Daily Mail.

Дженнифер провела автограф-сессию на показе фильма «Неудержимый». Поклонники, пользуясь случаем, решили попросить ее высказаться об обвинениях P. Diddy, однако их ждала резкая реакция Лопес. Услышав вопрос об экс-бойфренде, вокалистка завершила встречу, развернулась и ушла. Не остановили ее и крики фанатов, скандировавших: «Не уходи!».

Напомним, что Лопес была девушкой рэпера с 1999 по 2001 год. Певица делилась, что это были болезненные отношения, в которых были постоянные расставания. Когда все подошло к концу, артистка была сильно измотана. Она признавалась, что была рада пережить такой опыт именно в молодости, а не в зрелом возрасте.

Окончательно разошлись звезды из-за измен P. Diddy. Дженнифер разорвала все связи с экс-бойфрендом, и сейчас она делает все, чтобы ее не втянули в скандал.

Ранее Дженнифер Лопес заметили на ужине с новым мужчиной.