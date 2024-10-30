Раскрыты шокирующие детали обучения детей в академии Канье Уэста

Бывшие сотрудники академии рэпера Канье Уэста Donda Academy раскрыли шокирующие подробности обучения детей. Об этом пишет издание Radar со ссылкой на источник.

Как рассказал информатор, музыкант настаивал на том, чтобы воспитанники его христианской школы учились пользоваться огнестрельным оружием, включая винтовку, и маршировать.

«Он действительно хотел, чтобы дети научились маршировать. Он хотел, чтобы все дети были обучены тому, как носить оружие и как стрелять из оружия. Я подумала: "Вы что, шутите? Я не собираюсь отправлять своих учеников третьего класса учиться стрелять из винтовок ни в коем случае"», — заявила экс-сотрудница Уэста, которая подала на него в суд за неправомерное увольнение.

Кроме того, женщина назвала идеи артиста «бредовыми», а также уточнила, что сомневается, помнил ли Уэст, что имеет дело с детьми.

«Было много издевательств. Дети прибегали к физическому насилию; они дрались, дети постарше дрались с детьми помладше. <…> Это настоящий хаос», — добавил источник.

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