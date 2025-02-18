Шакира впервые вышла в свет после экстренной госпитализации

Популярная колумбийская певица Шакира вышла в свет после экстренной госпитализации. Об этом пишет издание Daily Mail.

Журналисты «поймали» знаменитость накануне, когда та покидала отель Belmond в Лиме, Перу. Работники СМИ выяснили, что артистка направлялась на Национальный стадион, чтобы продолжить свой мировой тур. 48-летняя Шакира была в приподнятом настроении, она улыбнулась и помахала фанатам, а также отправила им воздушный поцелуй.

Накануне стало известно, что Шакира отменила концерт в столице Перу из-за госпитализации. Через несколько дней после начала первого за семь лет мирового тура певицу увезли в больницу с болями в животе. Вечером 15 февраля исполнительница обратилась в отделение неотложной помощи и вынуждена была остаться в клинике. По словам артистки, медики не рекомендовали ей выступать.

Незадолго до этого Шакира продемонстрировала фигуру в платье с прозрачной юбкой.

Также актриса София Вергара спровоцировала слухи о романе с экс-бойфрендом Шакиры.