Певицу Шакиру экстренно госпитализировали: что произошло

Во время своего мирового турне колумбийская певица Шакира столкнулась с проблемами со здоровьем. В Лиме, столице Перу, 48-летняя звезда была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

По информации NBC News, Шакира жаловалась на боли в животе. Врачи приняли решение госпитализировать певицу для обследования и лечения.

Вскоре после госпитализации знаменитость опубликовала обращение к поклонникам в социальных сетях. Она сообщила, что по рекомендации врачей вынуждена отменить свой концерт в Перу.

Певица выразила сожаление по поводу отмены выступления и поблагодарила фанатов за поддержку. Предположительно, звезду выпишут из больницы 17 февраля.

В июне 2022 года Шакира ушла от отца своих детей, бывшего капитана испанского футбольного клуба «Барселона» Пике, из-за его измен. Пара познакомилась на съемках клипа певицы в 2010 году на официальную песню Чемпионата мира по футболу «Waka Waka (This Time for Africa)», а в 2011-м звезды начали встречаться. Через два года у них родился первенец, которого они назвали Миланом, а еще спустя два года появился их второй сын Саша.

Недавно артистка продемонстрировала фигуру в платье с прозрачной юбкой на премии «Грэмми».