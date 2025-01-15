София Вергара спровоцировала слухи о романе с экс-бойфрендом Шакиры

Колумбийско-американская актриса София Вергара спровоцировала слухи о романе с бывшим бойфрендом певицы Шакиры, британским гонщиком «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном. Об этом пишет издание TMZ.

Папарацци «поймали» 52-летнюю артистку и 40-летнего гонщика во время обеда в Нью-Йорке. Знаменитости сидели рядом за столиком в ресторане, где к ним присоединились друзья. Очевидцы рассказали, что Вергара настолько увлеклась разговором, что почти не притрагивалась к еде. Позднее они вышли на улицу, где продолжили общение, улыбаясь друг другу.

В начале 1990-х София Вергара встречалась с ее школьным возлюбленным Джо Гонсалесом. У пары родился сын. Влюбленные назвали мальчика Маноло Гонсалес-Риполль Вергара. В 2015 году София Вергара узаконила свои отношения с актером Джо Манганьелло. Однако летом 2023-го влюбленные разошлись.

В том же году появились первые слухи о романе Шакиры с Льюисом Хэмилтоном. Звезд застали на свидании в одном из ресторанов Майами, откуда они направились на прогулку на яхте.

Ранее София Вергара поразила ярким образом на премии «Эмми».