48-летняя Шакира появилась на «Грэмми» в прозрачном платье

Популярная колумбийская певица Шакира появилась в прозрачном платье на 67-й церемонии «Грэмми», которая прошла 2 февраля в Лос-Анджелесе. Об этом пишет издание People.

48-летняя артистка выбрала для закрытого мероприятия наряд, расшитый бисером, от бренда Etro. Исполнительница снялась на красной дорожке в платье, состоявшем из черно-оранжевого боди и прозрачной юбки с цветочной вышивкой и шлейфом. Знаменитость также надела золотые массивные серьги и босоножки. Визажисты сделали Шакире макияж с черными стрелками и розовыми губами.

В июне 2022 года Шакира ушла от отца своих детей, бывшего капитана испанского футбольного клуба «Барселона» Пике, из-за его измен. Пара познакомилась на съемках клипа певицы в 2010 году на официальную песню Чемпионата мира по футболу «Waka Waka (This Time for Africa)», а в 2011-м звезды начали встречаться. Через два года у них родился первенец, которого они назвали Миланом, а еще спустя два года появился их второй сын Саша.

Ранее актриса София Вергара спровоцировала слухи о романе с бывшим бойфрендом Шакиры.