Джастин Бальдони решил судиться с мужем Блейк Лавли, которая обвинила его в домогательствах

Итальянский актер и режиссер Джастин Бальдони обвинил своего американского коллегу Райана Рейнольдса в том, что он высмеял его в фильме «Дэдпул и Росомаха». Об этом пишет журнал The Variety.

Бальдони считает, что персонаж по имени Найспул является пародией на него — такой вывод он сделал после анализа некоторых реплик киногероя. Так, в одной из сцен Найспул хвалит Ледипул, которую играет Блейк Лавли, за то, что та быстро пришла в форму после родов — тогда как Бальдони, в свою очередь, критиковал актрису за ее проблемы с весом на фоне рождения четвертого ребенка на съемках фильма «Все закончится на нас».

А далее по сюжету Найспул, когда его обвиняют в мизогинии, называет себя феминистом — и к феминистам же в жизни себя регулярно относит Бальдони.

Взяться за Рейнольдса Бальдони намерен серьезно — его адвокат Брайан Фридман направил главам компаний Marvel и Disney письмо с требованием сохранить все документы и свидетельства, в которых фигурирует персонаж Найспул.

В конце декабря Лавли, которая состоит с Рейнольдсом в браке, подала на Бальдони в суд, обвинив его в сексуальных домогательствах.

Ранее мы писали о том, что Райан Рейнольдс прервал молчание после скандала с участием Блейк Лайвли.