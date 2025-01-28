Джастин Бальдони извинился перед Блейк Лайвли, которая подала на него в суд

Итальянский артист Джастин Бальдони, к которому актриса Блейк Лайвли подала иск из-за домогательств на съемочной площадке, все же извинялся перед ней. Об этом пишет газета The Daily Mail.

Журналисты издания утверждают, что им в руки попали записи голосовых сообщений, которыми обменивались Бальдони и Лайвли, когда обсуждали сцену на крыше в фильме «Все закончится на нас» — актриса настаивала на том, что изначальный сценарий эпизода должен быть переписан. В результате Лайвли удалось добиться этого при поддержке своего мужа Райана Рейнольдса и подруги Тейлор Свифт.

При этом, как утверждается, Лайвли в завуалированной форме пригрозила Бальдони, сравнив себя с Дейенерис Таргариен, персонажем сериала «Игра престолов», и намекнув на то, что у нее тоже есть «пара драконов» — возможно, имея в виду как раз Рейнольдса и Свифт.

После этого Бальдони записал шестиминутное голосовое, в котором извиняется за то, что не оправдал ее ожиданий, и отмечает, что ему не нужно было прислушиваться к «драконам» актрисы, чтобы понять, что предлагаемые ей коррективы позволят фильму заиграть новыми красками.

Ранее мы писали о том, что Бальдони намерен судиться с Райаном Рейнольдсом