Райан Рейнольдс не пришел на церемонию кинопремии SAG из-за неудачной шутки

Американский актер Райан Рейнольдс отказался присутствовать на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США (SAG). Как сообщает Radar Online, он не хочет появляться на публике после негативной реакции на его недавнюю шутку.

Напомним — Блейк Лайвли, супруга Рейнольдса, в декабре подала иск против итальянского режиссера Джастина Бальдони по обвинению в домогательствах. В ответ Бальдони подал иск к самой Лайвли и Рейнольдсу, заявив о клевете и вымогательстве с их стороны. Тяжба сопровождается множеством скандалов. Недавно Рейнольдс спровоцировал очередной — на юбилее телешоу Saturday Night Live.

Тогда ведущие спросили актера, как у него дела. Он решил отшутиться — с, как предполагает западная пресса, очевидной отсылкой на суд против Бальдони.

«Отлично. А вы что слышали»? — с улыбкой поинтересовался он.

Подобная попытка уйти в иронию не вызвала поддержки у коллег Рейнольдса и пользователей Сети — в частности, ей возмутился Кевин Костнер.

Ранее мы писали о том, что из-за скандальной истории вокруг домогательств Лайвли поссорилась с Тейлор Свифт.