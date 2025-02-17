Кевин Костнер возмутился выходкой Райана Рейнольдса на церемонии BAFTA
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Реакция режиссера Кевина Костнера на шутку актера Райана Рейнольдса, исполненную им на церемонии вручения премии BAFTA, взорвала социальные сети и стала мемом Об этом пишет The Daily Mail.
Напомним — на мероприятии Рейнольдса спросили, как у него дела, на что он ответил: «Отлично. А вы что слышали?». Как утверждают СМИ, таким образом Рейнольдс сделал отсылку на новости о трудной юридической тяжбе его жены актрисы Блейк Лайвли с итальянским режиссером Джастином Бальдони — она обвиняет его в сексуальных домогательствах на съемках фильма «Все кончается на нас».
Костнер сидел рядом с Рейнольдсом и Лайвли и, когда актер выдал свой иронический экспромт, поморщился. Как полагает редакция The Daily Mail, режиссера смутило и задело столь «небрежное отношение к серьезным обвинениям», которые супруга Рейнольдса предъявила к Бальдони. При этом неясно, какую сторону в этом споре Костнер считает правой.
А вот пользователи Сети оказались более однозначны в своем выборе.
«Блейк и Райану нужно кое-что объяснить. Кроме того, то, что они сделали с Джастином Бальдони, совсем не смешно», — такие комментарии они оставляли под видео с трансляции церемонии.
Ранее мы писали о том, что из-за скандальной истории вокруг домогательств Лайвли поссорилась с Тейлор Свифт.