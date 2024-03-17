Потрясенная слухами о любовнице мужа Кейт Миддлтон сделает заявление о здоровье

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и принц Уильям могут выступить с официальным заявлением на фоне слухов о разладе в королевской семье. Ожидается, что обращение к народу, в котором также будет затронута тема здоровья Кейт, состоится в следующем месяце.

«Я ожидаю, что это будет ее инстинкт, и это будет ее решение. Торопить их не будем, — заявил источник Daily Mail.

По предварительным данным, принц и принцесса Уэльские по традиции опубликуют новые семейные фотографии в честь дня рождения сына Луи 23 апреля. В этот же день ожидается и заявление о состоянии Кейт.

При этом собеседники издания утверждают, что в настоящее время принцесса потрясена и опустошена из-за слухов о любовнице принца Уильяма. Наследник британского престола также находится в подавленном состоянии из-за проблем в браке.

Напомним, 16 января принцесса Кейт была госпитализирована в одну из клиник Лондона для проведения планового хирургического вмешательства. С тех пор о ней нет никаких известий, на публике жена принца Уильяма не появлялась.

Ранее проживающая в США жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл несколько раз попыталась выйти на связь с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон.

Также британские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Кейт Миддлтон может отказаться от исполнения своих королевских обязанностей и покинуть дворец, так как устала от пристального внимания общественности и постоянных скандалов.

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