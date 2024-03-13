Кейт Миддлтон может отречься от королевских обязанностей и покинуть дворец

Кейт Миддлтон может отказаться от исполнения своих королевских обязанностей из-за тяжелого восстановления после перенесенной операции на брюшной полости. Об этом сообщили источники издания RADAR.

По словам собеседника портала, принцесса Уэльская устала от пристального внимания общественности и постоянных скандалов.

При этом решение Кейт отойти от дел накалило обстановку в королевской семье, ее брак оказался под угрозой. По некоторым данным, принц Уильям выступает категорически против, он обвинил супругу в том, что она может нарушить стабильность монархии.

Вместе с тем, принцесса еще не приняла окончательное решение о своей дальнейшей судьбе.

«Отчаянная борьба Кейт с постоянным давлением жизни в королевском аквариуме явно нанесла ужасный урон ее физическому и психическому здоровью», — рассказал один из придворных чиновников, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, за время отсутствия Миддлтон во дворце она поняла, насколько скучает по непубличному образу жизни.

«Она провела несколько недель, скрываясь от внимания общественности после операции, и это только укрепило ее решимость бросить все то, что угнетает ее уже много лет», — заверил собеседник издания.

Ранее проживающая в США герцогиня Сассекская Меган Маркл вмешалась в скандал, разгоревшийся после публикации отредактированной фотографии Кейт Миддлтон с детьми. Жена принца Гарри высмеяла принцессу Уэльскую за невнимательность к деталям и конфуз с семейным снимком.