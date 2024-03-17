Меган Маркл обратилась к Кейт Миддлтон после слухов об исчезновении принцессы

Проживающая в США жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл несколько раз попыталась выйти на связь с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон, которая уже несколько месяцев не появляется на публике после перенесенной операции на брюшной полости.

Как рассказал королевский биограф Том Куинн таблоиду The Mirror, Меган «искренне беспокоится» за состояние здоровья принцессы. Жена принца Гарри решила воспользоваться моментом и попробовать наладить отношения с родственницей.

При этом королевская корреспондентка Дженни Бонд выразила уверенность, что Меган Маркл не удалось связаться с Кейт, так как принцесса не нуждается в поддержке герцогини Сассекской и всячески ее игнорирует.

«Если Меган захочет послать корзину с едой или цветами, чтобы подбодрить Кейт, то я думаю, что этот жест будет вежливо принят. Но я не уверена, что инцидент сблизит двух женщин», — считает Бонд.

Напомним, 16 января принцесса Кейт была госпитализирована в одну из клиник Лондона для проведения планового хирургического вмешательства. С тех пор о ней нет никаких известий, на публике жена принца Уильяма не появлялась.

Ранее британские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Кейт Миддлтон может отказаться от исполнения своих королевских обязанностей и покинуть дворец, так как устала от пристального внимания общественности и постоянных скандалов. При этом брак принцессы оказался под угрозой, так как принц Уильям обвинил супругу в том, что она может нарушить стабильность монархии.

О том, что произошло с Кейт Миддлтон, какие версии у фанатов, а также последние новости о ее самочувствии – читайте по ссылке.