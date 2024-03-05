Рак, кома, пластика: версии фанатов и слухи о болезни принцессы Уэльской

Из-за того, что информация о болезни Кейт Миддлтон конфиденциальна, поклонники стали строить различные теории. Самая популярная — рак. Иностранные СМИ выяснили, что она наблюдалась в клинике, которая считается самой передовой в стране в лечении злокачественных образований на ранних стадиях. Однако представители британской монархии эти слухи отрицают.

Также, по мнению фанатов, Миддлтон могла плохо перенести операцию и впасть в кому. Эта версия бурно обсуждалась, так как впервые принцесса Уэльская так внезапно перестала выходить на связь и появляться на публике. Но теория рухнула, когда папарацци удалось заснять супругу принца Уильяма вместе с матерью, когда они покидали дворец.

Еще один популярный слух – пластика. В Сети писали, что Кейт могла решиться на хирургическое вмешательство и попыталась это скрыть от общественности. К слову, на новых снимках поклонники как раз разглядели повязку на ее носу, а также отметили отеки на лице, а подобное обычно наблюдается во время реабилитации после ринопластики.

Одна из самых безумных теорий, что произошло с Миддлтон, - побег из дворца. Приверженцы этой версии настаивают на том, что она не смогла справиться с давлением из-за скандалов в королевской семье, которые начались еще в 2023 году из-за поведения принца Гарри и Меган Маркл, и просто бросила свои обязанности.

Реакция королевской семьи и звезд на болезнь Кейт Миддлтон

Члены королевской семьи стараются никак не комментировать ни операцию Кейт Миддлтон, ни рак Карла III. Королева Камилла сохраняет молчание, поэтому объясняться приходиться принцу Уильяму.

В начале января наследник престола впервые выступил с речью после новостей о болезнях родных и поблагодарил всех, кто переживает за них. Он отметил, что поддержка в данной ситуации крайне важна как ему, так и его супруге, и отцу. Отметим, что после этого принц Уильям неожиданно объявил, что на время отказывается от королевских обязанностей, чтобы уделить внимание детям. Это вызвало еще больше разговоров о состоянии Кейт, но от дальнейших комментариев он отказался.

Немного завесу тайны приоткрыла испанская телеведущая Кончи Кальехи. Она выяснила от достоверных источников, что Уильям умолчал об осложнениях, с которыми столкнулась его жена после операции. По ее словам, принцесса Уэльская после хирургического вмешательства впала в кому. Правда, подтверждений этому не нашлось.

Состояние Кейт Миддлтон после операции на брюшной полости

Несмотря на многочисленные слухи о плохом самочувствии Кейт из-за болезни, представители Кенсингтонского дворца продолжают настаивать – с ней все в порядке. В заявлении, опубликованном в феврале, было отмечено, что Миддлтон чувствует себя хорошо и идет на поправку.

То, что жена принца Уильяма действительно не прикована к постели, доказали и снимки папарацци в начале марта. Фотографы засняли принцессу Уэльскую, покидающую дворец вместе с матерью на автомобиле. Однако выглядела при этом она не совсем здорово. На снимках у нее было бледное и опухшее лицо, а глаза скрывали большие солнцезащитные очки. Впрочем, кадры многих поклонников все-таки немного успокоили, так как они узнали хотя бы, что Кейт жива и может самостоятельно передвигаться.

Отметим, что, по словам представителей королевской семьи, состояние невестки короля не раскрывается по ее личной просьбе. Они заявляли, что Миддлтон ценит интерес публики, но хочет отгородить детей от «ненужных слухов», поэтому предпочитает оставлять медицинские данные конфиденциальными. Это означает, что и после полного восстановления она, вероятно, не станет озвучивать свой диагноз.