Загадочная болезнь Кейт Миддлтон: что случилось с принцессой Уэльской
© George Rogers/SIPA/Sipa Press Russia/East News
Начало 2024 года выдалось для королевской семьи Великобритании непростым. Карл III объявил о том, что у него обнаружили рак. А принцесса Уэльская Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости. Причем, в отличие от диагноза правящего монарха, ее болезнь покрыта тайной – Кенсингтонский дворец по-прежнему отказывается от комментариев, из-за чего появляется все больше слухов. Что произошло с женой принца Уильяма, какие версии у фанатов, а также последние новости о ее самочувствии – рассказывает портал «Страсти».
Что известно о тайной болезни Кейт Миддлтон
Впервые о пропаже Кейт Миддлтон заговорили в начале 2024 года. Обычно появляющаяся на всех важных мероприятиях и исполняющая королевские обязанности принцесса Уэльская неожиданно перестала выходить в свет. В последний раз подданные видели ее во время рождественских праздников, после чего она отошла в тень. А в конце января стала известна причина – жену принца Уильяма госпитализировали в Лондоне.
Представители королевской семьи опубликовали официальное обращение, в котором уточнили, что Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости. При этом было подчеркнуто, что хирургическое вмешательство было плановым. Однако общественность это не успокоило, так как примерно в это же время появилась информация о раке короля Карла III. Поклонники монархов начали беспокоиться, что и Кейт серьезно больна. Но никаких комментариев по этому поводу Кенсингтонский дворец не предоставляет до сих пор.
О заявлении также было указано, что на восстановление принцессы Уэльской потребуется несколько месяцев. Две недели после операции она провела в больнице, в которой ее навещал только муж, а после ее выписали и доставили домой. Предположительно, к королевским обязанностям она сможет вернуться к Пасхе.
Рак, кома, пластика: версии фанатов и слухи о болезни принцессы Уэльской
Из-за того, что информация о болезни Кейт Миддлтон конфиденциальна, поклонники стали строить различные теории. Самая популярная — рак. Иностранные СМИ выяснили, что она наблюдалась в клинике, которая считается самой передовой в стране в лечении злокачественных образований на ранних стадиях. Однако представители британской монархии эти слухи отрицают.
Также, по мнению фанатов, Миддлтон могла плохо перенести операцию и впасть в кому. Эта версия бурно обсуждалась, так как впервые принцесса Уэльская так внезапно перестала выходить на связь и появляться на публике. Но теория рухнула, когда папарацци удалось заснять супругу принца Уильяма вместе с матерью, когда они покидали дворец.
Еще один популярный слух – пластика. В Сети писали, что Кейт могла решиться на хирургическое вмешательство и попыталась это скрыть от общественности. К слову, на новых снимках поклонники как раз разглядели повязку на ее носу, а также отметили отеки на лице, а подобное обычно наблюдается во время реабилитации после ринопластики.
Одна из самых безумных теорий, что произошло с Миддлтон, - побег из дворца. Приверженцы этой версии настаивают на том, что она не смогла справиться с давлением из-за скандалов в королевской семье, которые начались еще в 2023 году из-за поведения принца Гарри и Меган Маркл, и просто бросила свои обязанности.
Реакция королевской семьи и звезд на болезнь Кейт Миддлтон
Члены королевской семьи стараются никак не комментировать ни операцию Кейт Миддлтон, ни рак Карла III. Королева Камилла сохраняет молчание, поэтому объясняться приходиться принцу Уильяму.
В начале января наследник престола впервые выступил с речью после новостей о болезнях родных и поблагодарил всех, кто переживает за них. Он отметил, что поддержка в данной ситуации крайне важна как ему, так и его супруге, и отцу. Отметим, что после этого принц Уильям неожиданно объявил, что на время отказывается от королевских обязанностей, чтобы уделить внимание детям. Это вызвало еще больше разговоров о состоянии Кейт, но от дальнейших комментариев он отказался.
Немного завесу тайны приоткрыла испанская телеведущая Кончи Кальехи. Она выяснила от достоверных источников, что Уильям умолчал об осложнениях, с которыми столкнулась его жена после операции. По ее словам, принцесса Уэльская после хирургического вмешательства впала в кому. Правда, подтверждений этому не нашлось.
Состояние Кейт Миддлтон после операции на брюшной полости
Несмотря на многочисленные слухи о плохом самочувствии Кейт из-за болезни, представители Кенсингтонского дворца продолжают настаивать – с ней все в порядке. В заявлении, опубликованном в феврале, было отмечено, что Миддлтон чувствует себя хорошо и идет на поправку.
То, что жена принца Уильяма действительно не прикована к постели, доказали и снимки папарацци в начале марта. Фотографы засняли принцессу Уэльскую, покидающую дворец вместе с матерью на автомобиле. Однако выглядела при этом она не совсем здорово. На снимках у нее было бледное и опухшее лицо, а глаза скрывали большие солнцезащитные очки. Впрочем, кадры многих поклонников все-таки немного успокоили, так как они узнали хотя бы, что Кейт жива и может самостоятельно передвигаться.
Отметим, что, по словам представителей королевской семьи, состояние невестки короля не раскрывается по ее личной просьбе. Они заявляли, что Миддлтон ценит интерес публики, но хочет отгородить детей от «ненужных слухов», поэтому предпочитает оставлять медицинские данные конфиденциальными. Это означает, что и после полного восстановления она, вероятно, не станет озвучивать свой диагноз.
Как сказывается болезнь Кейт Миддлтон на принце Уильяме и их детях – мнение психолога
Кроме загадочной болезни Кейт Миддлтон, британцев также волнует психологическое состояние ее мужа и детей. За последние месяцы на Уильяма переложили многие обязанности, включая те, что теперь из-за рака не может исполнять король. Также он вынужден заниматься наследниками, пока его жена ослаблена после операции. По мнению психолога и астролога Сары Овсепян, все это сильно сказывается на его здоровье. Эксперт выделила три ключевых момента:
1. Эмоциональная нагрузка. Несмотря на то, что Кейт находится под присмотром врачей, это может быть чрезмерно эмоционально тяжелым для принца Уильяма. Он может чувствовать беспомощность, тревогу и даже депрессию. Принц Уильям осознает, что возможно ему придется пережить чувство утраты из-за неизлечимой болезни отца.
2. Распределение обязанностей. Уильяму приходиться балансировать между публичной жизнью, обязанностями в королевстве и заботой о детях. К тому же бестактные вопросы общественности усиливают эмоциональное напряжение. Это может приводить к нервному истощению и чувству усталости.
3. Изменения в отношениях. При болезни жены могут измениться динамика и роль каждого супруга в отношениях. Это может вызвать конфликты, непонимание и разочарование.
Также психолог рассказала и том, как болезнь матери влияет на королевских наследников.
«Как же будут чувствовать себя дети? У Кэйт и Уильяма трое детей. У них может возникнуть страх, беспокойство и тревога за состояние матери. Они могут испытывать чувство утраты, опустошения и неуверенности в будущем. Также болезнь матери может повлечь за собой изменения в повседневной жизни детей, отмену планов и ограничения в активностях, что может вызвать фрустрацию и раздражение. Они могут бунтовать, проявлять агрессию или замкнуться в себе. Кроме того, у наследников может возникнуть чувство ответственности за больного члена семьи, что в свою очередь может повлиять на их психологическое развитие и самооценку», - поделилась эксперт.